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بعثة منتخب المغرب وحالة الرعب في دولة غينيا بسبب الانقلاب العسكري

لحظات من الرعب والخوف عاشها منتخب المغرب نتيجة الانقلاب العسكري في غينيا (فيديو)

في كتب فارس أبو شيحة

عاش منتخب المغرب لحظات من الرعب والذعر يوم أمس الأحد، بعد حدوث الانقلاب العسكري في دولة غينيا، في ظل حالة من الفوضى التي سادت أرجاء البلاد وإطلاق الرصاص في العاصمة الغينية “كوناكري”.

منتخب المغرب وحالة الرعب

وقد وصلت بعثة منتخب المغرب يوم الإثنين الماضي، استعدادًا لمواجهة نظيره المستضيف منتخب غينيا، في إطار منافسات تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وخاضت بعثة منتخب المغرب “أسود الأطلس” حصة تدريبية واحدة قبيل مواجهة منتخب غينيا يوم السبت الماضي، لكنهم في اليوم التالي وجدوا أنفسهم محاصرين داخل الفندق الذي يقيم بداخله المنتخب.

عقب أحداث الانقلاب العسكري في دولة غينيا التي سادت على إثرها حالة من الفوضى بعد قيام أفراد من الجيش الغيني على اعتقال رئيس البلاد “ألفا عمر كوندي” وتعليق العمل بنظام الدستور القائم في البلاد وحل الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية.

منتخب المغرب والقصر الرئاسي

وتوفقت بعثة منتخب المغرب المقيم بالقرب من القصر الرئاسي الذي شهد حالة من الفوضى وإطلاق الرصاص في الشوارع المحيطة بالمكان.

وتداول النشطاء مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحظات توجه بعثة منتخب المغرب بعد ساعات على حدوث الانقلاب العسكري وحالة الفوضى التي سادت البلاد في أعقاب ذلك، إلى المطار من أجل المغادرة.

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وفي ذات السياق قال مدرب منتخب المغرب ” وحيد خليلودزيتش”، إن ” الموقف الذي عاشه  أعضاء المنتخب المغربي في العاصمة الغينية كان بالصعب على خلفية الانقلاب العسكري الذي في دولة غينيا”.

وأردف، ” كنا نسمع طلقات الرصاص النارية طوال اليوم، وننتظر الإذن بالذهاب من أجل التوجه إلى المطار، ونحن حتى هذه اللحظة عالقون، وليس لدينا أي من المعلومات بما يدور خارج الفندق ولكن صوت الرصاص يقلقنا كثيرًا”.

واستكمل، ” القصر الرئاسي ليس ببعيد عنا، ولقد رأيت جنودًا يجرون عبر الشارع واللاعبون غير مطمئنين، القلق موجود بالتأكيد، وثقتي بأن السلطات المغربية وجلالة الملك الملتزمة للغاية بمساعدتنا”.

إجلاء البعثة المغربية 

وقد تم إجلاء بعثة منتخب المغرب من الفندق المتواجدين بداخله ونقلهم على وجه السرعة إلى المطار، حيث كان في انتظارهم الطائرة التي أعادتهم إلى دولة المغرب مساء يوم الأحد الماضي.

يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، قد أعلن عن تأجيل مباراة منتخب المغرب ومضيفه غينيا التي من المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين في إطار منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها دولة غينيا.

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