رحيل نجم فرنسا السابق جان بيير أدامز بعد غيبوبة استمرت 39 عامًا .. تعرف على قصته

لم يكن يعلم نجم منتخب فرنسا جان بيير أدامز، أحد نجوم عالم كرة القدم ولاعب نادي فريق باريس سان جيرمان، بأن خطأ طبي سيغيبه عن المشهد لعقود من الزمن خلال إجراء عملية جراحية بسيطة في الثمانينيات من القرن الماضي.

جان بيير أدامز والخطأ الطبي

وبدأت قصة نجم كرة القدم الفرنسية السابق جان بيير آدامز، حينما قرر إجراء عملية جراحية روتينية في أحد الأوتار التالفة داخل ركبته، كان حينها في قمة العطاء الكروي.

فقد دخل المشفى لإجراء تلك العملية في ال17 من شهر مارس عام 1982م، لإجراء تلك العملية وكان العاملين داخل المشفى مضربين عن العمل، بينما كان يتواجد قلة من الأطباء الذي كانوا يمارسون العمل في المشفى آنذاك.

Jean Pierre-Adams received anaesthetic for a knee injury in 1982 which was only meant to knock him out for a couple of hours. Today, he died after being in a coma for 39 years. A tragic story. RIP and condolences to his family and loved ones. 💔 pic.twitter.com/WTB2iAMIcC — PurelyFootball (@PurelyFootball) September 6, 2021

ولم تكن تلك العملية تشكل خطورة على النجم الفرنسي آدامز أو حتى طارئة، ومن الممكن تأجيلها، قرر الأطباء العاملون داخل المشفى إجراء العملية للاعب.

وأثناء إجراء تلك العملية وقع الخطأ الطبي الذي تسبب في إصابة اللاعب بسكتة دماغية دخل على إثرها في غيبوبة منذ ذلك التاريخ وحتى إعلان وفاته يوم أمس الإثنين.

جان بيير أدامز ومسيرته الكروية

بدأت حياة النجم الفرنسي أدامز ذو الأصول الأفريقية المولود في دولة السنغال وصاحب البشرة السوداء، حياته مع عالم كرة القدم المستديرة كمدافع مع فريق فونتينيلو الفرنسي حيث ساهم في قيادة الفريق في الفوز ببطولة الهواة قبل انتقاله إلى مدينة نيم للتوقيع مع فريق يلعب في الدرجة الأولى الممتازة.

فقد نادي @PSG_arab اليوم أحد لاعبيه السابقين المرموقين. حمل جون بيير آدام، الذي لعب كمدافع في النادي والمنتخب الفرنسي، الألوان الباريسية بين سنتي 1977 و1979. وبهذه المناسبة الأليمة، يعرب النادي عن أصدق تعازيه لأسرته وأحبابه. pic.twitter.com/FQUnDXiQSy — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) September 6, 2021

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ونجح الفرنسي أدامز في عامين من توصيل فريقه إلى وصافة ترتيب الدوري الفرنسي للدرجة الممتازة آنذاك، وأصحب على إثرها في منتخب بلاده وكان صاحب البصمة في كسر التمييز العنصري بين أصحاب البشرة السوداء والبيضاء.

Jean-Pierre Adams’s wife stayed with him for 39 years whiles in coma 😳🥶🥶 Sorry for her 😭😭 but her faith and believe is on another level pic.twitter.com/fKQ2C1klLr — k (@kobbydent12) September 6, 2021

وخاض الفرنسي أدامز ما يقارب 9 مواسم متتالية في ممارسة اللعب في الدوري الفرنسي للدرجة الأولى متنقلاً بين أندية مختلفة، من أبرزها نيس وباريس سان جيرمان، بينما شارك مع منتخب بلاده فرنسا 22 مباراة دولية.

وفاة الزوجة

لم يكن دخول النجم الفرنسي أدامز في غيبوبة استمرت لعقود الزمن أثرًا على زوجته رناديت التي لم تفارقه منذ تلك الحادثة، حيث أنها اعتنت في منزلهم طوال فترة غيبوبته دون ملل رغم علمها أن عودة زوجها إلى الحياة مرة أخرى تكاد تكون شبه مستحيلة.

وفاة الفرنسي جان بيير أدامز لاعب باريس سان جيرمان السابق بعد 39 عاما في الغيبوبة.🙏 ▪المدافع ذو الأصول السنغالية تعرض لقطع في الرباط الصليبي عام 1982، وأثناء العملية الجراحية انقطع الأكسجين عن مخه بسبب خطأ في التخدير، ليدخل في غيبوبة طويلة انتهت بوفاته عن عمر 73 عاما pic.twitter.com/Fv0UTgZRke — FilGoal (@FilGoal) September 6, 2021

فقد رفضت زوجته اقتراحات الأطباء الذين اقترحوا عليها بالموت الرحيم للنجم الفرنسي “أدامز”، وقررت بعدها نقله إلى المنزل بعد رفض المشفى استمراراه بداخلها بسبب عدم جدوى حالته الصعبة، وظل في رعاية زوجته لمدة 39 عامًا وهو على أجهزة الأكسجين الخاص الذي أحضرتها له.

يشار إلى أن محكمة فرنسية قد حكمت في منتصف التسعينيات من القرن الماضي على الطبيب ومساعده بعقوبة السجن لمدة شهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمهما بمبلغ 815 دولار جراء ارتكابهم الخطأ الطبي.

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