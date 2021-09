رحيل نجم فرنسا السابق جان بيير أدامز بعد غيبوبة استمرت 39 عامًا .. تعرف على قصته

لم يكن يعلم نجم منتخب فرنسا جان بيير أدامز، أحد نجوم عالم كرة القدم ولاعب نادي فريق باريس سان جيرمان، بأن خطأ طبي سيغيبه عن المشهد لعقود من الزمن خلال إجراء عملية جراحية بسيطة في الثمانينيات من القرن الماضي.

وبدأت قصة نجم كرة القدم الفرنسية السابق جان بيير آدامز، حينما قرر إجراء عملية جراحية روتينية في أحد الأوتار التالفة داخل ركبته، كان حينها في قمة العطاء الكروي.

فقد دخل المشفى لإجراء تلك العملية في ال17 من شهر مارس عام 1982م، لإجراء تلك العملية وكان العاملين داخل المشفى مضربين عن العمل، بينما كان يتواجد قلة من الأطباء الذي كانوا يمارسون العمل في المشفى آنذاك.

Jean Pierre-Adams received anaesthetic for a knee injury in 1982 which was only meant to knock him out for a couple of hours.

Today, he died after being in a coma for 39 years. A tragic story. RIP and condolences to his family and loved ones. 💔 pic.twitter.com/WTB2iAMIcC

