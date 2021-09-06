دنيا بطمة تصدم الجمهور بوزنها الزائد في أحدث ظهور! (شاهد)

انتقد جمهور الفنانة المغربية دنيا بطمة، السمنة الزائدة التي باتت تظهر واضحةً عليها، في إطلالاتها على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

جاء ذلك، بعدما نشرت دنيا بطمة اعلاناً لإحدى متاجر الألبسة، وظهرت فيه بوزن زائد.

إطلالة دنيا بطمة “بالأحمر”

وخضعت الفنانة المغربية دُنيا بطمة، إلى جلسة تصوير جديدة، بفستان أحمر ناري.

وظهرت دنيا بطمة في الصور التي نشرتها عبر (انستجرام)، بوجهها الجديد، وهي ترتدي فستاناً أحمر ضيق، وبفتحة جانبية تكشف جزءاً من ساقها.

وتركت دنيا بطمها شعرها منسدلاً، بينما وضعت قبعة صيفية على رأسها في بعض الصور، مستكملةً إطلالتها بحذاء فضي مفتوح. وعلقت دنيا على الصور بالقول: (مرحباً جميعاً، أتمنى لكم يوماً سعيداً).

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وانتقد الجمهور تحول دُنيا بطمة للإعلانات وعرض أزياء العلامات التجارية، وسخروا من كثرة ظهورها على السوشيال ميديا لاستعراض جسدها وليس أعمالها الفنية.

وجاء في التعليقات: (ماذا يستفيد المجتمع من رؤية وجهك كل نصف ساعة؟). وسخر آخر: (نفس اللبسة والوجه كل مرة يتبدل ).

وشبهها آخر بالمطرب العالمي الراحل مايكل جاكسون، وذلك في إشارة لعمليات التجميل التي أجرتها مؤخراً وغيرتها بشكل كامل، وكتب: (مايكل جاكسون 2).

دنيا بطمة قبل وبعد وضع المكياج

وكانت الفنانة المغربية قد نشرت مقطع فيديو، عبر حسابها في انستغرام، وهي تُقدّم لجمهورها من المتابِعات طريقتها في وضع الميك آب.

وتعرّضت الفنانة لانتقادات من بعض المتابعين، إذ عبر البعض عن صدمتهم من شكلها قبل وبعد وضع الميك آب، إضافةً إلى تغيّر ملامح وجهها بفعل عمليات التجميل .

ودائماً ما تتعرض دُنيا بطمة لانتقادات من متابعيها، بسبب اطلالاتها الجريئة، وما غيّرته عمليات التجميل في مظهرها الخارجي وشكل وجهها.

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