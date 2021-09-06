بدور البراهيم تُفاجئ جمهورها بالزي العُماني التقليدي .. شاهدوا كيف ظهرت

فاجأت خبيرة التجميل السعودية، بدور البراهيم متابعيها، بارتداء الزي التقليدي الخاص بنساء سلطنة عُمان.

دشداشة وليسو

ونشرت بدور البراهيم مجموعة صور لها عبر (سناب شات)، استعرضت خلالها الزي العماني التقليدي، فارتدت (الدشداشة أو الكندورة)، باللون الأحمر الغامق.

واستكملت البراهيم الأجزاء الأخرى من الزي، فارتدت غطاء الرأس (الليسو أو الفتقة)، باللون الأخضر، وأضافت الحلي الفضية ليكون الزي العماني على أكمل وجه.

رحلة سياحية إلى عُمان

وتوجَّهت بدور إلى سلطنة عمان في رحلة سياحية قبل أيام، ووجهت عدة نصائح لأطفالها قبل السفر، حيث قالت في فيديو عبر حسابها في (سناب شات): (أول شيء أريد منكم طلب خاص، ورجاء خاص منكم، إذا تشاجرتوا مع بعض أثناء غيابي ما أحد يرسل لي ماما حصل مشاجرة أو غيره).

وتابعت طلباتها الغريبة: (ما أحد يرسل لي ماما افتقدك، لأن تلك العبارة تؤنب ضميري، ولديكم كل التحويلات، ولا أريد عندما أغادر أحد يقول لي ماما حوليلي كذا، ما أريد أن أنشغل وأنا هناك).

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وأشادت بدور البراهيم بجمال عُمان وهدوءها قائلة: (الله على عمان وجمال عمان، هذه من أكثر البلاد رقي وهدوء، وأنا أحبها كثيراً بسبب هذا الهدوء، وفن التعامل والثقافة).

واستعرضت البراهيم صورة غرفتها بالفندق وفخامتها، مضيفة: (أنا أتيت هنا للسياحة وإذا أبغى الهدوء والراحة النفسية أذهب إلى عمان، وهذه ثاني مرة أزورها وليست آخر مرة بإذن الله).

بدور البراهيم: ممنوع أولادي يظهروا

وكشفت بدور البراهيم سبب عدم ظهور أبنائها على السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها لا ترغب في استغلال أبنائها مثل بعض المشاهير.

وأشارت البراهيم إلى أن أطفالها يرغبون في التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي لكنها لا ترغب في ذلك تجنباً لتعرضهم للمواقف التي تتعرض لها من المتابعين والتعليقات.

وقالت عن ذلك: (هما يحبون كثير لكن أنا لا أريد ان يتعرضوا لهذه المواقف كفاية أمهم أكيد أنا لا اسمح لهم ولا أرضى بس إذا هما يبغوا لا حول ولا قوة).

وتابعت خبيرة التجميل السعودية: (أنا ما اني مستغلة موضوع عيالي أو شهرة عيالي ولا أحد من أفراد عائلتي فيه ناس ما بقى إلا السواق والخدامة أن يشهروه).

عيد ميلاد علي عجمي

هذا وقد احتفلت بدور البراهيم بعيد ميلاد الإعلامي اللبناني علي عجمي في إحدى المطاعم برفقة ابنه الصغير، والممثلة العمانية مرفت نصر.

ونشر علي عجمي فيديو لبدور البراهيم وهي تغني له أغنية عيد الميلاد (انزل يا جميل) للفنان اللبناني وليد توفيق، لكنها تقع في موقف مُحرج بسبب نسيانها الكلمات.

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وتقول مرفت نصر في الحفل لنجل العجمي الصغير: (هذا كله لأبوك، اوعك تحكي لماما)، ثم تشارك بدور الغناء باللغة التركية.

ومنذ أيام، أثارت بدور البراهيم، جدلاً واسعاً بين الناشطين بعد تعليقها على جمالها الذي استعرضته في أحدث الصور.

ونشرت بدور البراهيم صورة لها عبر (سناب شات)، ظهرت خلالها بملابس ضيقة وشعر أسود طويل، معقبة: (إنتاج سعودي بيور بدون عمليات تجميل شد بلد)، في إشارة إلى أنها أصلية لم يُغيرها شيء.

لكن الجمهور ذكرها بالفيديو الذي تم تسريبه لها على متن اليخت، والذي كشف شكلها الحقيقي للجميع، فجاء في التعليقات: (بس كلنا شفنا وجهك وجسمك بدون فلاتر).

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وصلة غناء ببجامة النوم

كما ظهرت بدور البراهيم في فيديو آخر، وهي ببجامة النوم، وتؤدي أغنية (صدقيني)، للمطرب السعودي خالد عبدالرحمن.

بدور البراهيم تطربكم باغنية : صدقيني pic.twitter.com/900ecL0NOG — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 29, 2021

وهو ما أثار السخرية ضدها، وطالبها المغردون بألا تغني مرة أخرى واصفين صوتها بالنشاز.

تسريب فيديو البحر

وأعلنت البراهيم في وقت سابق عن لجوءها إلى القضاء، لمحاكمة متداولوا مقطع فيديو لها مسرب وهي بملابس البحر.

ونشرت بدور البراهيم عبر (سناب شات)، صورةً من بيان محاميها محمد عبدالله الراجحي، والذي توعد بملاحقة كل من نشر المقطع، سواء أشخاصاً أو حسابات في مواقع التواصل، واصفاً إياهم بالحاقدون على النجاحات التي حققتها وتميزها بأعمالها.جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه خبيرة التجميل بدون فلتر على أحد اليخوت في رحلة بحرية، مرتديةً ملابس خاصة بالبحر، وتتمايل على أنغام إحدى الأغاني.

وعبر حينها الناشطون عن صدمتهم بسبب اختلاف بدور البراهيم جذرياَ عن الشكل الذي عرفوها به، كما بدت بوزن زائد جداً.

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