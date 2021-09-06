الإعلامية الكويتية فاطمة العبدالله كادت تكشف ملابسها الداخلية في جلسة تصوير جريئة!

فجرت الإعلامية الكويتية فاطمة العبدالله موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد خضوعها لجلسة تصوير جريئة جداً.

فستان أحمر ووضعيات مثيرة!

وعبر خاصية الستوري على حسابها في (انستجرام)، نشرت فاطمة العبدالله مجموعة صور لها بفستان أحمر طويل مفتوح من الجنب.

وتعمدت الإعلامية الكويتية كشف ساقيها بطريقة فاضحة أثناء عملها وضعيات مختلفة للتصوير.

كما نشرت فيديو عبر (سناب شات) لكواليس جلسة التصوير، والتي ظهرت خلالها ترفع الفستان لدرجة أن ملابسها الداخلية كادت تتكشف.

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متابعون: (لحم رخيص)

وتعرضت فاطمة العبدالله لهجوم وانتقادات لاذعة من المتابعين، وجاء في التعليقات: (أعوذ بالله وش صاير بالدنيا اتقوا يوماً رجعون فيه إلى الله ربي استرنا في الأرض ويوم العرض لاحول ولا قوة إلا بالله.).

وحاول آخر نفي الجنسية الكويتية عنها بالقول: (هذي من مخلفات التجنيس وليست كويتية الأصل علشان جذي خلوها تردح بعمرها).

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ورأت أخرى أن الأمر لا يقتصر على فاطمة فقط، وكتبت: (شنو سالفة العري عند المشهورات في الكويت الحبيبة).

وفسر آخر تصرف فاطمة العبدالله بعدم الثقة بالنفس، وكتب: (‏إذا ما عند الوحدة ثقة ‏في نفسها ‏وتحس بالنقص تسوي سواتها مالت بس).

بينما سخر آخر من شكلها بالقول: (عاد ياليت السيقان تسوى كنها سيخ شاورما، ولحم رخيص).

ووافقه آخر الرأي فكتب: (ابي افهم ع وشو تتصور لا هي مشهوره ولا لبسها زي الناس ولا شكل استغفر الله ذنوب ع الفاضي ، عايشه على سنة وحطبه اعطوها رابط الجديد عالاقل تتسنع شوي).

ليست أول مرة

وتدير فاطمة العبدالله صفحة مختصة بالأزياء ترويجًا لبوتيك تملكه تحت اسم (فطوم بوتيك)، وتستخدم جسدها لعرض التصاميم المختلفة وتنشر الصور ومقاطع فيديو توضيحية للتصميم مع ذكر سعره.

وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الإعلامية الكويتية للانتقادات بسبب جرأتها، بل وواجهت قضية رفعها ضدها أحد المحامين.

واتهم المحامي حينها فاطمة بمخالفة الآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور بعد نشرها صور تصاميم أزياء، ولكنها حصلت على حكم براءة معتبرة أن الشكوى ضدها كانت (كيدية) فقط.

وتعتبر الفنانة شمس الكويتية من مشهورات الكويت اللواتي يثرن ضجة بملابسهن الجريئة أيضاً، وأعلنت سابقاً أنها لا تحب ارتداء الملابس المستورة.

ومؤخراً، نشرت شمس صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها بفستان ملون أشبه بقميص طويل، وجلست على كرسي بوضعية كشفت عن ساقيها بشكل كبير.

وأرفقت شمس الكويتية الصورة بتعليق جاء في نصه (‏بالعلم تجذب العقول ‏وبالأخلاق تجذب القلوب).

وتعرضت شمس لانتقادات من متابعيها، وجاء في التعليقات: (تبحث عن عريس جديد)، وكتب آخر: (والتعري والجسد ماذا يجذب؟).

وتوقع متابع أن تكون إطلالة شمس الكويتية القادمة بالبكيني، وكتب: (مابقى شي على البكيني).

شمس الكويتية: (أحب ألبس من غير هدوم)

وجاءت إطلالة شمس الجريئة بعد أسبوع فقط من ردها على الانتقادات التي تتعرض لها بسبب ذلك، حيث نشرت فيديو عبر (تيك توك) قالت خلاله: (أنا لابسة لنفسي، أنا أحب البس مو مستور، أنا أحب ألبس من غير هدوم أنا أحب أمشي كده).

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وتابعت شمس الكويتية حينها: (إذا بتفكر أني بغريك فأنا مو شايفتك ولا أعرفك عشان أغريك وبعدين تلاقيك أنت ثلاثة ارباعك كرش وكأنك سوبر ماريو ليش أغريك أصلا).

وختمت الفنانة الكويتية: (لو بغري أغري حد حلو، أغري حد يسوى، العالم تركض وراه عند بواخر واقفة على البحر وأسطول طيارات واسم مولع الدنيا).

اغراء شمس في (معلية)

كما لجأت شمس إلى الإغراء في كليبها (معلية) الذي أخرجته المخرجة الأجنبية جينيفي مولر.

حيث ارتدت شمس روب الاستحمام فقط، ثم ظهرت بعدها بفساتين قصيرة جداً كشفت عن ساقيها بوضوح، وانتهى كليب (معلية) بارتداءها فستاناً أصفر يشبه روب الاستحمام في تفصيله، ويكشف أكثر مما يغطي.

فاطمة المؤمن تكشف جزءاً من جسدها

كما أثارت الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن، جدلاً واسعاً وسط متابعيها قبل أيام، بعد ظهور جزء حساس من جسدها في أحدث جلسة تصوير.

ونشرت فاطمة المؤمن صورها الجديدة من إسبانيا عبر حسابها على (انستجرام)، وظهرت خلالها بفستان سهرة أسود بصدر مكشوف، ووضعت على رأسها ما يشبه منشفة الشعر بعد الاستحمام.

لكن فاطمة حاولت تغطية الجزء المكشوف بحمالة الصدر، إلا أنه انكشف في أحد الصور بسبب وضعية التصوير التي اتخذتها في اللقطة.

وتعرضت فاطمة لهجوم من الجمهور الذي يعتقد أنها تعمدت إظهار جزء من صدرها بهذه الطريقة لتصدر التريند وإثارة الجدل، بينما دافع قلة عنها وقالوا إنها ربما لم تنتبه.

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