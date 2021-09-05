الملاكم المغربي بدر هاري يتلقى الهزيمة بالضربة القاضية أمام البولندي جوسيك (شاهد)

تلقى الملاكم المغربي بدر هاري 36 عامًا الهزيمة بعد سقوطه أرضًا داخل حلبة النزال بعد تلقيه الضربة القاضية، أمام نظيره البولندي ” أركاديوس جوسيك” في مباراة جمعت كلا المنافسين يوم السبت الماضي في مدينة روتردام الهولندية.

المغربي بدر هاري والضربة القاضية

وبدأ المغربي هاري النزال بأداء جيد، حيث انهال على خصمه بالكدمات والركلات المتتالية، جعلته يتحكم في المباراة مع بداية النزال.

THE GREATEST COMEBACK OF ALL-TIME! @arekwrzosek throws a Hail Mary and KNOCKS OUT Badr Hari! pic.twitter.com/kXkxPIizt0 — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) September 4, 2021

وتمكن المغربي من الخروج من الجولة الأولى من النزال متفوقًا على منافسه البولندي بدر هاري، قبل أن يهزم في المباراة بعد تلقيه الضربة القاضية على مستوى الرأس في الجولة الثانية من النزال.

سقط على إثرها داخل الحلبة ولم يستطع استكمال النزال، ليعلن بعدها الحكم عن هزيمة المغربي بدر هاري بالضربة القاضية.

بدر هاري إثارة الجدل

وسبق وأن أثار الملاكم المغربي بدر هاري الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين النشطاء، عقب قيامه بدفع منافسه بقوة، في أعقاب المواجهة التي جمعته أمام منافسه البولندي أركاديوس جوسيك في مؤتمر صحافي قبل قبيل النزال.

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واعتبر النشطاء والمعلقين على تلك الحركة التي أقدم عليها الملاكم المغربي بدر هاري، بأنها مستفزة وزائدة، بينما غرد آخرون على ذلك بأنها تبقى في إطار الإعداد الذهني للنزال.

باش كايعجبني بدر هاري الثقة في النفس 😂😭 pic.twitter.com/irWybbpqyF — Enissay 🇲🇦 (@mr_enissay) September 4, 2021

وتسمى رياضة الملاكمة باسم ” رياضة الملوك” أو “الفن النبيل”، وهي رياضة يهاجم فيها اثنين من الرياضيين داخل حلبة مربع الشكل من ذوي الوزن المماثل، وتتراوح فترة الجولات من دقيقة إلى ثلاثة دقائق للجولة الواحدة.

ويحاول فيها كلا الرياضيين داخل الحلبة الواحدة بأن يتفادون الضربات على الرأس أي الكدمات، كما يسعون تحقيق الكدمات بأنفسهم لتسجيل النقاط لهم.

بدر هاري اقوى و افضل من كل خصومه ولكن لا يعرف الانتصار pic.twitter.com/l2HDmSQ80X — 🌹 (@egyptpyge) September 4, 2021

وقد تتركز تلك الضربات في منطقة الرأس والجذع والأكثر تركيزًا من قبل الرياضيين، كما أن الحاصل على النقاط الأكثر بعد العدد المحدد من الجولات يكون الفائز في المباراة.

ويمكن أن يحقق اللاعب الفوز في المباراة في حال سقط الخصم بضربة قوية وكان حينها غير قادر على النهوض مرة أخرى لمواصلة المنافسة من جديد وتعرف بضربة القاضية أو TKO، ويقوم الحكم بالاحتساب إلى عشرة وبعدها يعلن الفائز في النزال.

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