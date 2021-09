الملاكم المغربي بدر هاري يتلقى الهزيمة بالضربة القاضية أمام البولندي جوسيك (شاهد)

تلقى الملاكم المغربي بدر هاري 36 عامًا الهزيمة بعد سقوطه أرضًا داخل حلبة النزال بعد تلقيه الضربة القاضية، أمام نظيره البولندي ” أركاديوس جوسيك” في مباراة جمعت كلا المنافسين يوم السبت الماضي في مدينة روتردام الهولندية.

وبدأ المغربي هاري النزال بأداء جيد، حيث انهال على خصمه بالكدمات والركلات المتتالية، جعلته يتحكم في المباراة مع بداية النزال.

THE GREATEST COMEBACK OF ALL-TIME! @arekwrzosek throws a Hail Mary and KNOCKS OUT Badr Hari! pic.twitter.com/kXkxPIizt0

— GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) September 4, 2021