نوال الزغبي تثير استفزاز جمهورها بحركات دلع وإغراء مع مودل كليبها (شاهد)

أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، جدلاً واسعاً بفيديو جديد يجمعها مع بطل كليبها القادم.

(أستكشف المودل الخاص بي)

ونشرت نوال الفيديو عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، والذي ظهرت فيه وهي تقترب من (المودل)، وهو الإعلامي فراس حليمة، وتقوم باحتضانه ثم القيام بحركات دلع وإغراء بينما تلتصق به، وسط ضحكات المتواجدين.

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وعلقت نوال على الفيديو: (أسكتشف السوبر مودل الخاص بي، أحبك فراس).

(لا حياء ولا خجل)

وتعرضت نوال الزغبي لانتقادات بسبب جرأة الحركات التي جمعتها مع فراس حليمة، وجاء في التعليقات: (لا حياء ولا خجل ولا حتى بعضه).

وكتب آخر: (طيب ما تتجوزوا بدل هالحركات).

ووجه آخر رسالة لنوال قائلاً: (يا نوال خافى من الأخرة).

ووصف آخر ما فعلته بالمراهقة المتأخرة، وقال: (مال النسوان دي بتكبر وبتخرف المراهقة المتأخرة).

صداقة نوال وفراس حليمة

ومن المعروف أن علاقة صداقة قوية تجمع فراس حليمة ونوال الزغبي، فكان أول من كشف كواليس تعرض الفنانة اللبنانية لوعكة صحية أثناء حفلها بسوريا.

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وكتب حليمة حينها عبر حسابه على (تويتر): (الحمدلله نوال الزغبي صارت أفضل وبتحسن مستمر.. قدّر الله ولطف وقطعت هالليلة على خير).

الحمدلله صارت أفضل وبتحسن مستمر.. قدّر الله ولطف وقطعت هالليلة على خير..مهنية واخلاق والتزام #نوال_الزغبي خلوها تغني اليوم.. لهلق بعدني مش مصدق انها قدرت توقف عالمسرح بعد كل اللي كان صاير فيها.. خاصة بعد ما شافها الحكيم وقال ضروري تروح عالمستشفى.. . بس هي رفضت https://t.co/G9GStIhipd — Firas Haleemi (@firashaleemi) July 17, 2021

وتابع مشيداً بتصرف نوال: (مهنية واخلاق والتزام‫ نوال الزغبي خلوها تغني اليوم، لهلق بعدني مش مصدق انها قدرت توقف عالمسرح بعد كل اللي كان صاير فيها، خاصة بعد ما شافها الحكيم وقال ضروري تروح عالمستشفى. بس هي رفضت وقال في ناس جايين من آخر الدنيا عيب وحتى لو بدي غني ربع ساعة).

رفضت وقال في ناس جايين من اخر الدنيا عيب وحتى لو بدي غني ربع ساعة.. وبقوة الله قطعت هالليلة ووصلت على المستشفى ببيروت بخير وسلامة وهلق وضعها بدأ يتحسن بشكل تدريجي.. — Firas Haleemi (@firashaleemi) July 17, 2021

واختتم كلامه: (بقوة الله قطعت هالليلة ووصلت نوال على المستشفى ببيروت بخير وسلامة وهلق وضعها بدأ يتحسن بشكل تدريجي).

تغريدة نوال عن الذات الإلهية!

وفي سياق آخر، أثارت نوال ضجة واسعة أول أمس السبت بتغريدة عن الذات الإلهية، عبر حسابها الرسمي على (تويتر).

حيث كتبت فيما نصه (الله مثل الأكسجين، لا يمكنك رؤيته لكنك بحاجة إليه للبقاء).

الله مثل الاوكسجين. لا يمكنك رؤيته ، لكنك بحاجة إليه للبقاء على قيد الحياة 🙏 — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) September 4, 2021

وتعرضت نوال لهجوم من المغردين الذين أخبروها بأنه لا يجوز أن تُشبه الذات الإلهية بأي شيء، لترد: (مش ناطرة حدا يعلمني كيف بيكون الإيمان!!! ومش بحاجة وسطاء مع رب العالمين!!! بس النوايا عاطلة عندكن للأسف! يا بني…اعطني قلبك.. وفهمكم كفاية.. هيدي إذا فهمتو اللي كتبتو).

مش ناطرة حدا يعلمني كيف بيكون الايمان!!! ومش بحاجة وسطاء مع رب العالمين!!! بس النوايا عاطلة عندكن للاسف ! يا بني…اعطني قلبك.. 🙏🙏🙏🙏🙏 وفهمكم كفاية😜 هيدي اذا فهمتوا اللي كتبتو😜 — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) September 4, 2021

هذا وقد ظهرت نوال الزغبي في أحدث فيديو نشرته من كواليس كليب (عليه ابتسامة) وهي ترتدي فستاناً أزرقاً بفتحة جانبية، وبدون أكمام.

واعتمدت الفنانة اللبنانية تسريحة ذيل الحصان، وعقبت بمقطع من الأغنية: (تسوّي بلاوي عيونه وتداوي ياما حكوا عنها وقالوا حكاوي).

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كما ظهرت نوال في صورة أخرى وهي ترتدي هوت شورت زهري اللون، مع تيشرت أبيض مخرم، وعلقت: (صباح الخير يا أحباب، أتمنى لكم يوماً جيداً).

وعدا ملابسها الجريئة، أثار تغير ملامح نوال الزغبي جدلاً وسط متابعيها، الذين اتهموها بالمبالغة في عمليات التجميل لتبدو أصغر من سنها، مؤكدين أن شكلها الطبيعي أجمل مما تبدو عليه الآن.

نوال الزغبي ووصلة رقص على أغنيتها

وقبل أيام، أثارت الفنانة اللبنانية الجدل بفيديو ظهرت به ترقص فيه على أنغام أغنيتها الخليجية الجديدة.

ونشرت نوال حينها فيديو عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترقص على أغنيتها (عليه ابتسامة)، معقبة: (عليه ابتسامه تقوّم قيامة تخللي قلوب الخلايق تمشي قدّامه).

وما أثار الجدل، ملابس الفنانة اللبنانية التي ظهرت بها، حيث ارتدت تنورة جينز قصيرة جداً كشفت ساقيها بوضوح، وتيشرت رمادي بدون أكمام.

وأكملت نوال إطلالتها بشال طويل على كتفيها، وحذاء كحلي عالي، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع.

وقبل نحو أسبوعين، طرحت نوال الزغبي، أغنيتها الجديدة بعنوان (عليه ابتسامة) عبر موقع يوتيوب.

وتجاوز عدد مشاهدات الأغنية أكثر مليوني مشاهدة حتى الآن، وهي من كلمات الشاعر محمد القاسمي ألحان أدهم وتوزيع مهند خضر وميكس محمد عصمت.

ويقول مطلع الأغنية: (عليه ابتسامه تقوم قيامه، تخلي قلوب الخلايق تمشي قدامه، سآبي هالعالم بالحلا دايم، والأرض صارت تموت بدوسة اقدامه، خلي اذا يمر، يسحر لي عيوني، نسخة من القمر، يا اللي تلوموني).

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