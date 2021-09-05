منتخب مصر يتعادل مع الغابون في التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

فرض منتخب مصر “الفراعنة” التعادل الإيجابي أمام منافسه المستضيف الغابون في الدقيقة الأخيرة على نهاية المباراة، في إطار تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

هدف منتخب الغابون في شباك منتخب مصر

وأحرز منتخب الغابون في الدقيقة ال73 عن طريق جيم ألفينا بتسديدة قوية جاءت في شباك مرمى منتخب مصر “الفراعنة” سجلها اللاعب من خارج منطقة الجزاء.

منتخب مصر وهدف تقليص الفارق

وفي الدقيقة ال90 تعادل منتخب مصر “الفراعنة” عن طريق النجم المهاري مصطفى محمد في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب برأسية جميلة عانقت شباك مرمى الغابون بعد عرضية رائعة من زميله صلاح محسن.

وشهد اللقاء المثير بين المنتخبين، طرد لاعب منتخب مصر عمر جابر في الدقيقة ال71، بعد عرقلته الواضحة لأحد لاعبي منتخب الغابون ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه ويطرد على إثرها خارج أرضية الملعب.

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وحاول منتخب مصر في الوقت القاتل من هز شباك منتخب الغابون، لكنه فشل في ذلك، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لكليهما.

تشكيلة منتخب مصر

ودخل المدرب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر في مواجهة قوية أمام المنتخب المستضيف الغابون، حيث تواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

🔴📸 صور من مباراة المنتخب الوطني و نظيره الجابوني والتى أنتهت بنتيجة 1/1 في الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 🇪🇬…⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/kko6Q2eydd — EFA.eg (@EFA) September 5, 2021

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: أيمن أشرف، أكرم توفيق، أحمد فتوح، أحمد حجازي، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: عمرو السولية، حمدي فتحي، أكرم توفيق.

بينما في هجوم الفريق للمنتخب جاء كلاً من: محمد شريف، محمد صلاح، مصطفى محمد، وسيغيب عن المباراة رمضان صبحي بسبب الإصابة.

تشكيلة منتخب الغابون

ولعب المدرب الفرنسي باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الغابون أمام منافسه الضيف منتخب مصر، حيث جاء في حراسة المرمى أنتوني مفا ميزوي.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: برونو إكويل مانغا، جوهان أوبيانغ، لويد بالون، وفي وسط الفريق كان كلاً من: ماريو ليمينا، غويلور كانغا، إبراهيم ندونغ.

رغم الأداء غير المقنع، البدري يعادل رقم الجوهري وأجيري بعد تجنب الخسارة في أول 8 مبارايات له مع منتخب مصر 🇪🇬⚽️ – كينيا 1-1 ⛔

– جزر القمر 0-0 ⛔

– توجو 1-0 ✔

– توجو 3-1 ✔

– كينيا 1-1 ⛔

– جزر القمر 4-0✔

– أنجولا 1-0✔

– الجابون 1-1⛔ pic.twitter.com/ZY0t9LqHo6 — FilGoal (@FilGoal) September 5, 2021

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، أوباميانج، أرون بوبيندزا، دينيس بوانغا.

ترتيب المنتخبين في تصفيات مونديال كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه في وصافة الترتيب منتخب ليبيا برصيد 3 نقاط.

أما في المركز الثالث جاء منتخب الغابون برصيد نقطة وحيدة، وفي أدنى الترتيب آتى منتخب أنغولا دون أي من النقاط خلال منافسات تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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