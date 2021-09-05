شاهد كيف قتل شاب سوري والده .. واعترافاته بعد القبض عليه

أقدم شاب سوري على قتل والده في مدينة صافيتا إحدى مدن محافظة طرطوس في سوريا.

وقالت وزارة الداخلية السورية، انه نتيجة للتحري والتحقيق وجمع المعلومات تبين قيام ابن المغدور المدعو (رزق . م) مواليد عام ١٩٧٦، بإطلاق النار على والده من بندقية صيد عيار ١٢ مم وفراره إلى جهة مجهولة.

ونتيجة المتابعة الحثيثة تمكن مركز الأمن الجنائي بصافيتا من إلقاء القبض عليه في قرية بويضة السويقات.

الميرات سبب قتل شاب سوري لوالده!

وبالتحقيق مع الإبن اعترف بإقدامه على قتل والده وذلك بسبب خلافات على الميراث .

وجرى مصادر بندقية الصيد المستخدمة في الجريمة وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص أصولاً .بحسب وزارة الداخلية السورية

جثة فتاة مقطوعة الرأس في حاوية قمامة

في سياقٍ آخر، عثر في ضواحي العاصمة السورية دمشق، على جثة فتاة مقطوعة الرأس في العقد الثالث من العمر في إحدى حاويات القمامة.

وكشف رئيس بلدية صحنايا نزار جمول لإذاعة “المدينة أف إم”، أن “أحد عمال النظافة وجد جسد الجثة مقطوعة الرأس في إحدى الحاويات خلال تفريغه لمحتوياتها صباح الخميس”.

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فيما لم يتم العثور على رأس الجثة، كما لم تتم معرفة هويتها حتى اللحظة، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة.

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