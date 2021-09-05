روبي حافية أمام الآلاف لترقص لهم بسهولة ودينا الشربيني تغني معها: (باي باي حبيبي)!

تصدرت الفنانة المصرية دينا الشربيني، محركات البحث عبر الانترنت، بعدما شاركت مواطنتها الفنانة روبي، الغناء في أحد حفلات الأخيرة بالساحل الشمالي.

دينا الشربيني: باي باي حبيبي

وظهرت دينا الشربيني على المسرح لأول مرة مع روبي، لتشاركها الرقص والتفاعل مع الجمهور، والغناء سوياً أغنية (قلبي بلاستيك).

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وما لفت الأنظار هو تكرار دينا الشربيني للمقطع الذي يقول (راح حب صاحبتي وطلع فستك) و( باي باي حبيبي باي باي).

وهو ما فسره الجمهور بأنه رسالة إلى حبيبها السابق، الفنان عمرو دياب.

روبي حافية

وارتدت روبي في الحفل شورت أسود، وتيشرت بنفس اللون يكشف بطنها وظهرها، ولم ترتد حذاءً، وهو ما أثار الجدل والسخرية ضدها.

وجاء في التعليقات الساخرة: (هي كان نفسها تطلع رقاصه بس مجموعها مجابش).

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وطالب آخر بمحاسبة روبي قائلاً: ( طيب دي ماتتحاكمش ليه مش بتثير الغرائز ولا ناس وناس).

ورأى آخر أن روبي بلا موهبة من الأساس، وقال: (روبي ولا بتغني ولا صوتها حلو هي بتطلع تتمرقع مع انها ولا حلوه ولا نيله بس احنا شعب اوڤر وربنا).

وعلق آخر على ملابسها: (هيا بتغني بقميص نوم ولا ايه).

وعودةً لدينا الشربيني، أثار عمرو دياب قبل أيام حالة من الجدل والشك حول عودته لها وذلك بسبب كلمة نطقها أثناء حفله الأخير.

وقال دياب في حفله الغنائي أول أمس الخميس بعد انتهائه من أداء أغنية (برج الحوت)، موجهاً حديثه لأحد الحضور: (هنرجع).

وهو ما أثار الشك بين جماهيره، فمنهم من رجح أنه يمهد لإعلان عودته إلى دينا الشربيني، ومنهم من قال إنها كلمة عابرة ليس أكثر، ولا تعني عودتهما معاً.

وسبق أن رفضت دينا الشربيني الإجابة عن سؤال بعض الصحفيين لها عن إمكانية عودتها لعمرو دياب مجدداً، أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين).

صورة جديدة لعمرو دياب ودينا

وقبلها بأيام، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة لعمرو ودينا الشربيني من إحدى المناسبات.

وهو ما تسبب بالجدل حيث ظن البعض أن الثنائي عاد مرة أخرى قبل أن يتبين أن الصورة المنتشرة هي صور قديمة من حملة الترويج لتطبيق “YELA” وأن الهدف من تداولها حاليًا كان إعادة الترويج للتطبيق الذي أُطلق سابقاً.

وفي هذا السياق، كشف موقع (الفن) عن صدمة تلقتها دينا ​حين التقت صدفة بعمرو على مدخل أحد الفنادق في القاهرة.

وذكرت الموقع أن المعلومات تفيد بأن دينا ألقت التحية على عمرو، فتجاهلها وأكمل طريقه نحو المصعد، وتبين لاحقاً أنه يقيم في نفس الفندق بين الحين والآخر، ولا يختلط مع الكثير من الناس.

وأشار الموقع إلى أنه لا عودة لدينا والهضبة على الإطلاق، لأن الأخير يرفض حتى الصداقة بينهما، والقصة بالنسبة له انتهت تماماً، بعد أن خدمها وأصبحت نجمة صف أول إثر إرتباط اسمها باسمه، بحسب مصادر حولهما.

عمرو دياب ودينا ضياء

بينما ذكرت وسائل إعلام مصرية أن عمرو دياب مرتبط عاطفياً في الوقت الحالي مع إحدى المصورات في مجلة فوج العالمية الشهيرة في نسختها العربية، وتدعى دينا ضياء بهجت.

وذكرت صحيفة (صدى البلد)، أن دينا ضياء تعيش في إسبانيا، وأصبحت ترافق عمرو دياب في جميع رحلاته، وتعود بداية علاقتهما إلى شهر فبراير الماضي حيث تقابل الهضبة مع دينا.

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وأشارت إلى أن عمرو دياب ينوى اصطحاب دينا ضياء معه في رحلة اليونان ، حيث سيقوم بإحياء حفل غنائي هناك.

علاقة الهضبة وعارضة أزياء روسية

وتحدثت تقارير أخرى عن أن (الهضبة) يعيش علاقة عاطفية جديدة مع عارضة أزياء روسية.

وبحسب الأنباء، فإن العارضة تدعى نيكي ماريانا وهي من الديانة المسيحية، إذ لا تعرف العادات والتقاليد العربية.

ورغم نشر صور واسم العارضة الروسية، على أنها الحبيبة الجديدة للفنان عمرو دياب، الا ان توقعات تقول إنها قد تكون علاقة عابرة ولن تدوم.

ونُشرت صور العارضة نيكي ماريانا حينما كانت في دبي وزارت عيادة الدكتور نادر صعب.

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