رهف القنون تنشر صورة جريئة جداً وصورتها بالبكيني واجهة حساباتها! (شاهد)

استعرضت الناشطة السعودية رهف القنون، جسدها بطريقة جريئة، أثارت غضباً جديداً ضدها، وجعلت متابعيها يصدقون كل ما يقوله والد طفلتها عنها.

بكيني أسود

ونشرت رهف القنون صورة عبر خاصية الستوري في حسابها على (انستجرام)، ظهرت خلالها تستعرض مؤخرتها بشكل واضح حيث ارتدت بنطالاً بلون لحمها، وتيشرت أسود، وتصورت من الخلف.

كما عمدت رهف إلى تغيير صورتها الشخصية عبر (انستجرام)، ووضعت صورة لها وهي بالبكيني الأسود.

وقبلها بأيام فقط، ظهرت رهف القنون بفيديو نشرته عبر حسابها على (سناب شات)، وهي في سهرة مع أصدقائها في ملهى ليلي، وترقص على أنغام الموسيقى الصاخبة، قبل أن يقوم صديقها بإعطائها كوباً من الخمر، لتتناوله فوراً دون تردد.

وهو ما فجر موجة غضب ضدها من المتابعين الذين أكدوا أن تصرفاتها، إثبات عملي لما اتهمها به لوفولو راندي، من كونها تُهمل ابنتها وتتركها في رعايته لتقضي وقتها في الملاهي الليلية.

وكذلك نشرت رهف قنون صورة جديدة لها عبر خاصية الستوري على (انستجرام)، وهي برفقة صديقاتها، بفساتين ضيقة وشبه عارية.

بكيني أحمر!

وتجاوزت رهف مؤخراً جميع الخطوط الحمراء وظهرت بإطلالات شبه عارية صدمت جمهورها الذي طالب بعدم تداول الصور احتراماً لمشاعر عائلتها.

ونشرت القنون صورة لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي بكيني أحمر، ووقفت بوضعية تستعرض خلالها مفاتنها بطريقة فاضحة وتُخرج لسانها.

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وأغلقت رهف حينها خاصية التعليقات على (انستجرام)، لكن ذلك لم يمنع الجمهور من تداول الصورة والتعليق عليها.

كما نشرت صورا جديدة لها ظهرت فيها بفستان أخضر مفتوح عند الظهر، واستعرضت وشمها على يدها ومؤخرتها كذلك.

لوفولو راندي: ريتا ليست ابنتي

وكان عشيق رهف الكونغولي لوفولو راندي قد كشف قبل أسبوعين إنه أجرى فحص الحمض النووي DNA والذي أظهر له أن ابنتهما ريتا، ليست من صلبه.

وتابع لوفولو برسائل عبر خاصية (الستوري) على (انستجرام): (دائمًا ما كنت أرغب في الخضوع لهذا الفحص، غير أن حبي الكبير لابنته جعلتني خائفًا من خسارتها).

وأشار صديق رهف القنون إلى أن الأخيرة كررت أكثر من مرة أنها لا تريد الطفلة، وهو ما فهمه حاليًا بعد الخضوع لتحليل البصمة الجينية.

(فكرت بالانتحار)

وأضاف: (رهف كانت على علم بأنني سأكتشف أن ريتا ليست ابنتي، حال إجراء الفحص، وبالتالي سأتكرها، وكانت لا تريدني أن أجري الفحص).

وكشف راندي أن رهف أرادت رعاية الابنة، بينما تعيش هي حياتها وسهراتها كما اعتادت، وذلك بعد انتهاء العلاقة بينهما.

وأردف صديق رهف: (كان لدي فضول كبير لإجراء الفحص وفعلت ذلك، ووجدت أن ريتا ليست ابنتي، وأرسلت لرهف وأبلغتها بالفحص فقالت إنها سعيدة بأنني لست والد ابنتها، وإن ريتا ستكون بحال أفضل مع شخص آخر غيري).

وحول شعوره بعد هذه الحقيقة، قال راندي: (بعدما اكتشفت أن ريتا ليست ابنتي، شعرت بالحزن كثيراً، حتى أنني فكرت في إيذاء نفسي، أو ربما إنهاء حياتي).

وتابع: (ولكن أي شيء أفعله الآن سيؤثر على حياة ابنتي، وأعلم أنني الشخص الوحيد الذي تحتاجه الآن، يجب أن أبقى قوياً لأجلها).

رهف القنون لم تتزوج أبداً

وأشار راندي إلى أن الطفلة الآن مع والدتها رهف، مضيفاً: (أنا والمحامي نحاول أن نرى ما يمكننا فعله لنحصل على حضانة ريتا).

أما المفاجأة الثانية التي فجرها راندي، هي أنه ليس زوج رهف القنون، حيث كتب: (أنا لم أتزوجها من قبل، أعرف أن الكثير منكم يعتقد أننا تزوجنا، لا أبدا، لم أقم بخطبتها أبدا، ولم تكن زوجتي أبداً).

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لخبطة ميول جنسية وراء انفصال رهف

وكانت رهف القنون قد فاجأت متابعيها في ديسمبر العام الماضي بإعلان انفصالها عن والد طفلتها الوحيدة.

وقالت الناشطة السعودية حينها عبر حسابها في “انستغرام” إنّها انفصلت عن الكونغولي “لوفولو أندي”.

وعن السبب في انفصالها، قالت “رهف”؛ لأنّها تسرعت في عمر صغیر بدخولها في العلاقة بدون استعداد “ولخبطة في میولي”.

وتابعت “القنون”: “لا أسمح بأي إشاعات یتم نشرها”.

من جهته، نشر راندي حينها صورة جمعته بابنتھما الصغیرة “بانا”، وقال إن حرمانه من العیش في حیاة مستقرة في طفولته، جعلته یرى في “بانا” انعكاسا له.

وأكد أنّه سیحارب كي یمنحھا الحیاة التي يتمناها؛ لأنه حرم من أن یعیش الحیاة التي تمناها.

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