جورجينا رودريغيز بروب الاستحمام بعد إطلالاتها الجريئة على السجادة الحمراء (شاهد)

شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم، متابعيها صورة جديدة ظهرت خلالها بروب الاستحمام.

روب استحمام ومجهورات ماسية

وعبر خاصية (الستوري) في حسابها الموثق على تطبيق (انستجرام)، نشرت جورجينا رودريغيز صورتها وهي ترتدي روب استحمام أبيض.

الغريب أن جورجينا بقيت مرتدية ذات المجوهرات التي ظهرت فيها على السجادة الحمراء، خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وبقيت تسريحة شعرها ذاتها أيضاً.

وقبلها بأيام، نشرت مجموعة صور جديدة من إطلالاتها على السجادة الحمراء، وظهرت في اليوم الأول، بفستان دانتيل قصير باللون الرصاصي، بدون أكتاف، ومكشوف عند منطقة الصدر، ونسقت معه بليزر بنفس اللون.

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واعتمدت جورجينا مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر الكعكة، وارتدت حذاءً باللون الأبيض ليتلاءم مع إطلالتها التي أكملتها بمجوهرات ماسية.

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وعلقت جورجينا على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في (انستجرام): (الحياة حلوة).

(عودة للأسود)

وظهرت جورجينا رودريجيز في اليوم التالي باطلالة كلاسيكية، حيث بدلة رسمية باللون الأسود، يكشف صدرها بشكل صارخ أيضاً، تاركةً شعرها الذي يبدو أنها قامت بقصه، منسدلًا على اكتافها، مع بعض الاكسسوارات.

وعلقت جورجينا رودريجيز علي الصور: (عدت إلى الأسود).

مهرجان فينسيا الـ78

هذا وقد بدأ الأربعاء الماضي فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي والذي يعد واحداً من أبرز وأقدم المهرجانات الفنية في العالم.

وتقام النسخة الثامن والسبعين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، ويشارك هذا العام أفلام من 59 دولة عبر أقسامه المتعددة.

وحضل حفل الافتتاح كل من جورجينا رودريغيز، والنجمة الاسبانية بينولبي كروز وعارضة الأزياء والممثل الايطالي روبيرتو بينيني، وهيلين ميرين، تيلور هاكفورد، داكوتا جونسون، الإيطالية سيرينا روسي، العارضة بيانكا بولتي، كريستين دانسيت، روسى دى بالما، ومدير الدورة الـ78 للمهرجان البرتو باربيرا وزوجته جوليا روزماريني.

واتخذت إدارة المهرجان العديد من الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف المهرجان من الإصابة بفيروس كورونا، وتم وضع حاجز كبير لمنع وصول الجمهور إلى السجادة الحمراء، التي يتجمع عليها المشاهير لالتقاط الصور التذكارية.

وأنشأت إدارة المهرجان 10 محطات لاختبار الموظفين وضيوف المهرجان ومتابعتهم بصفة دورية، وفحص ما يثبت حصولهم على اللقاح وسلبية الاختبار والالتزام بارتداء الكمامة الطبية.

جائزة الأسد الذهبي

وتم اختيار فيلم المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار Parallel Mothers ليكون العرض الرئيسي في حفل الافتتاح، والذي تقوم ببطولته كل من بينيلوبي كروز وميلينا سميت وروسي دي بالما، إيتانا سانشيز خيخون، ودانييلا سانتياغو، وينتجه بيدرو ألمودوفار.

ومنح مهرجان فينيسيا النجم الإيطالي روبيرتو بينيني جائزة (الأسد الذهبي).

وقال روبيرتو بينيني في كلمته: (أشعر الآن بإحساس هائل بالحب والامتنان تجاهكم جميعًا، لقد استحققت قطة صغيرة، لكن الأسد الذهبى لإنجاز مدى الحياة، هنا فى البندقية، هو أفضل جائزة يمكن أن أتمناها).

وأهدى روبيرتو بينيني جائزة الأسد الذهبي لزوجته نيكوليتا براشي.

وشاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري، جمهورها إطلالتها في أول أيام فعاليات المهرجان وظهرت بالصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، بفستان طويل باللون الفوشيا بدون أكمام، وفتحة صدر خفيفة، واختارت وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

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واللافت كان عقد الألماس المميز الذي زين رقبة ياسمين والذي لفتت الأنظار من خلاله، وأكملت إطلالتها بحذاء فضي مميز.

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وتجددت الاتهامات ضد ياسمين صبري، بتقليد عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم، والتي نشرت صورة بنفس الوضعية على اليخت في وسط البحر.

وفي سياق آخر، شاركت جورجينا رودريغيز مؤخراً متابعيها صورة أثارت ضجة واسعة، أثناء حضورها أحد المهرجانات.

ونشرت جورجينا رودريغيز مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها بفستان ضيق جدا، عاري الصدر والأكتاف، لفت الأنظار إليها بشكل كبير، خاصة أنه كاد يُحرجها بسبب ضيقه من منطقة الصدر التي لم يتم تغطية معظمها.

وعلقت جورجينا على الصورة: (أحلم بالأحلام، أحلم بالحياة).

وتبين أن فستان جورجينا من توقيع المصمم التونسي علي قروي الذي يعلم جيداً أنها تحب هذا النوع من الفساتين الضيقة مع فتحة من الجزء السفلي منه.

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