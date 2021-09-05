أول فيديو لاعتقال رئيس غينيا ألفا كوندي بعد انقلاب عسكري عليه (شاهد)

تداول ناشطون ووسائل إعلام مقطعا مصورا يوثق لحظة اعتقال رئيس غينيا ألفا كوندي، اليوم الأحد، بعد الانقلاب العسكري ضده.

وأظهر المقطع رئيس غينيا البالغ من العمر 83 عاما محاطا بمجموعة من العسكريين في مكتبه وداخل مركبة.

وأثار كوندي الجدل حيث ظهر بشكل غريب أثناء اعتقاله وكان مضجعا على أريكة ويضع قدمه عليها ويبتسم.

لحظة اعتقال رئيس غينيا من قبل قوات خاصه مومهم الخبر اللي لفت نظري الجلسه كأنه يقول لعـn الله ابو من جمعكم😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/kEf8BgINFA — ديمه (@deemh100) September 5, 2021

من يقف وراء اعتقال رئيس غينيا

وأفاد ناشطون أن هذا الانقلاب العسكري في غينيا، يقف ورائه عناصر في وحدة المهام الخاصة في الجيش وقائدها مامادي دومبوي. الذي أعلن في رسالة مسجلة عن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد.

رئيس #غينيا المقبوض عليه من العساكر في الانقلاب دا ناقصه شيشة بس.

أفريقيا أرض العجايب pic.twitter.com/0pk6NBUX0X — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) September 5, 2021

وشهدت مناطق متفرقة من عاصمة غينيا مدينة كوناري منذ صباح اليوم إطلاق نار كثيف.

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ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر برلماني، عن أن المتمردين اعتقلوا الرئيس الغيني، خلال تنفيذهم انقلابا عسكريا.

فيديو لاعتقال رئيس غينيا أثرٍ انقلاب عسكري اليوم pic.twitter.com/DmgZoTNR1r — Ayman Nour (@AymanNour) September 5, 2021

وأكد المصدر العسكري أن القوات الخاصة وعسكريون يعلنون تعليق الدستور وإغلاق الحدود البرية والجوية، بجانب اعتقال الرئيس الغيني.

وكان مصدر عسكري، قد كشف، اليوم الأحد، أن الجيش الغيني، تمكن من إحباط محاولة انقلاب في العاصمة كونكاري قبل قليل.

وأفاد المصدر العسكري لوكالة “سبوتنيك” أن القوات الموالية للرئيس الغيني اعتقلت 25 عسكريا شاركوا في التمرد الذي شهدته العاصمة كوناكري.

وذكرت وكالة “جون أفريك” الإخبارية أن انقلاباً جارياً في غينيا يوم الأحد.

في وقت سابق اليوم، وردت أنباء عن إطلاق أعيرة نارية في العاصمة كوناكري، بالقرب من مقر إقامة الرئيس الغيني ألفا كوندي.

وبحسب مصادر لـ”جون أفريك”، فإن الانقلاب هو من تدبير قوات الأمن الخاصة التي تشتبك الآن مع الحرس الرئاسي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن شاهد عيان قوله إنه تم سماع دوي إطلاق نار كثيف في وسط كونكاري.

وأكدت “رويترز” مشاهد لمقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر دوي إطلاق النار الكثيف.

وقال مصدر عسكري إنه تم إغلاق الجسر الوحيد الذي يربط البر الرئيسي بحي كالوم، الذي يضم معظم الوزارات والقصر الرئاسي وتمركز العديد من الجنود بعضهم مدجج بالسلاح حول القصر.

وذكر مسؤول حكومي كبير أن الرئيس ألفا كوندي، لم يصب بأذى لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وقال شاهد لوكالة “رويترز” إنه رأى مدنيا مصابا بأعيرة نارية.

وتتزامن محاولة الانقلاب العسكري تلك، مع استعداد منتخب المغرب لخوض مواجهته أمام منتخب غينيا، غدا الاثنين، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال “قطر 2022”.

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