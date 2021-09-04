وزير الداخلية السعودي في الدوحة بتكليف من ابن سلمان بعد لقاء طحنون بن زايد بالأمير تميم

أفادت وسائل إعلام قطرية وسعودية، بوصول وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، إلى الدوحة، مساء اليوم السبت، في زيارة رسمية إلى دولة قطر.

الدوحة في 04 سبتمبر /#قنا/ وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى #الدوحة، مساء اليوم في زيارة رسمية للبلاد #الداخلية_قطر pic.twitter.com/f8MhQ6hPtv — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) September 4, 2021

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية “قنا” كان في استقبال الوزير السعودي والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية #قنا #الداخلية_قطر pic.twitter.com/d1Jy7oGyUE — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) September 4, 2021

وزير الداخلية السعودي في الدوحة

كما كان في الاستقبال السفير السعودي لدى قطر الأمير منصور بن خالد بن عبد الله الفرحان آل سعود.

وكانت السفارة السعودية قد أعادت فتح أبوابها في الدوحة في يناير الماضي، إيذاناً باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد قمة العلا في السعودية، التي أنهت الأزمة الخليجية.

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جانب من وصول صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى الدوحة، وكان في استقبال سموه والوفد المرافق، معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية pic.twitter.com/9Ny5BX6yH1 — صحيفة العرب – قطر (@AlArab_Qatar) September 4, 2021

وطوت قمة العلا، التي عُقدت في مطلع العام الجاري، الأزمة الخليجية، التي اندلعت في يونيو 2017، وقامت على إثرها السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة الى مصر، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرض الحصار عليها.

ومنذ قمة العلا، تشهد العلاقات القطرية ـ السعودية تطوراً في مختلف المجالات.

لقاء طحنون بن زايد وأمير قطر

ويشار إلى أن زيارة وزير الداخلية السعودي للدوحة تأتي بعد أيام من الزيارة المثيرة للجدل، التي أجراها مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد لقطر، ولقائه أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وفي أواخر أغسطس الماضي بزيارة مفاجئة وغير متوقعة التقى طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في الدوحة.

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ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” فقد ترأس طحنون بن زايد وفدا إماراتيا، للقاء الشيخ تميم وعددا من المسؤولين القطريين.

رسالة ابن زايد إلى أمير قطر

هذا وبحث الجانبان، في الدوحة، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، كما تم استعراض التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية التنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وجرى خلال اللقاء أيضا تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

نتمنى أن تكون زيارة سمو الشيخ #طحنون_بن_زايد لدولة #قطر ولقائه بسمو الأمير #تميم مثمرة وتطوي صفحة الخلافات بين البلدين الشقيقين وبالتوفيق للأشقاء بالزيارات المتبادلة.

🔹الاصوات النشاز التي تصب الزيت على النار، نقطونا بسكاتكم لو تكرمتوا فقولوا خيراً أو اصمتوا. pic.twitter.com/DzK9Zv3FDL — Fahad Alotaibi (@RangerF15) August 26, 2021

كما نقل طحنون إلى أمير قطر، تحيات رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وولي عهد أبوظبي، وتمنياتهم لقطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

طحنون بن زايد التقى أردوغان وملك الأردن

ويشار إلى أن هذا اللقاء الغير متوقع يأتي بعد أيام من لقاء مماثل جمع “طحنون” بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة، في محاولة نادرة من أبوظبي للتقارب مع الرئيس التركي.

كما زار “طحنون” كلا من تركيا والأردن ومصر ضمن جولة خلال الشهر الماضي لبحث عدد من قضايا المنطقة.

وجدير بالذكر أنه منذ إعلان المصالحة الخليجية في قمة العلا السعودية، بيناير الماضي، لم تشهد العلاقات بين أبوظبي والدوحة تسارعا في التقارب، على غرار ما حدث بين السعودية وقطر، وبين الدوحة والقاهرة.

ويعتبر “طحنون هو المسؤول الأول في الإمارات فيما يتعلق بالاستخبارات الوطنية وقضايا السياسة الخارجية الحساسة والمعاملات التجارية الغامضة في البلاد.

وهو أيضا الأخ غير الشقيق لرئيس الدولة الشيخ “خليفة بن زايد”، والأخ الشقيق لولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”.

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