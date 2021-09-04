هيفاء وهبي تظهر بشكل مثير.. ارتدت بنطال ممزق وأثارت جدلاً واسعاً (شاهد)

واصلت الفنانة اللبنانية الشهيرة هيفاء وهبي، إثارة الجدل كعادتها عبر إطلالاتها الجريئة والمستفزة للفت الأنظار إليها حيث اعتمدت أسلوب الإغراء بالجسد لأجل الشهرة منذ صعودها للساحة الفنية وها هي على أعتاب الـ50 حيث أنها من مواليد عام 1972.

هذه المرة ظهرت هيفاء وهبي ببنطال جينز ممزق كشف عن ركبتيها، كما ارتدت توب أخضر جريء أظهر مفاتنها بشكل فاضح.

والتقطت هيفاء وهبي هذه الصور على ما يبدو، في فندق أو مزار سياحي في إضاءة ليلية ملفتة.

هيفاء وهبي تستفز متابعيها بصور ساخنة بعد حفل “الهوت شورت”

ويشار إلى أنه قبل أيام، وبعد حفلها المثير للجدل في مصر والذي ظهرت فيه وهي ترتدي “هوت شورت”، نشرت هيفاء وهبي صورا جديدة لها من الساحل الشمالي على ما يبدو.

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هيفاء وهبي ترتدي فستان قصير

وارتدت هيفاء فستان قصير كشف ساقيها بشكل كبير وأجزاء من صدرها في إطلالة وصفها النشطاء بالفاضحة.

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وتعرضت الفنانة اللبنانية لانتقادات حادة لتعمدها إثارة غرائز متابعيها ومعظمهم من المراهقين، حيث تهدف من وراء ذلك لكسب مزيد من التفاعل.

هوت شورت هيفاء وهبي

وكان نقيب المهن الموسيقية في مصر هاني شاكر، علق على ملابس النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، خاصة أنها ارتدت “هوت شورت” خلال حفلها الأخير في مصر والبعض وجده غير لائق وغير مناسب.

وقال هاني شاكر إنه سيتم عقد اجتماع مع مجلس النقابة للبحث في جميع المخالفات الموجودة في الحفلات وسيكون هناك رد عليها جميعا.

وأثارت هيفاء وهبي الجدل مرة أخرى بعد 4 سنوات من أزمة ظهورها في الحفل الذي أقيم في الجامعة الأمريكية، حيث ظهرت مرة أخرى عقب الحفل الذي أحيته الخميس الماضي في العلمين الجديدة وهي ترتدي الهوت شورت.

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وكان مصدر بالتلفزيون المصري قد أكد: “ظهرت هيفاء وهبي خلال الحفل بهوت شورت ولكنها أثناء اللقاء التليفزيوني يبدو أن المخرج أجبرها على ارتداء بنطلون لأنه ممنوع أن تطل على المشاهدين بالتليفزيون المصري مرتدية هوت شورت، ما جعلها تذهب إلى غرفتها لكي ترتدي بنطلون”.

هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في عيد ميلاد هالة سرحان

وفي سياق آخر شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في الاحتفال بعيد ميلاد الإعلامية المصرية هالة سرحان الـ69، وسط عدد كبير من نجوم الفن.

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ونشرت كل من الفنانة عبير صبري، والإعلامية بوسي شلبي، لقطات من الحفل الذي أقامته هالة سرحان، وظهرت خلاله هيفاء بهوت شورت أبيض، بينما كان النجوم يتراقصون على أغنيتها (توتة).

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ومن أبرز الحضور، كانت المخرجة إيناس الدغيدي، والفنان هاني رمزي والفنانة إلهام شاهين.

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هيفاء وهبي تبدو أصغر سنا!

وما لفت أنظار الجمهور، أن هيفاء وهبي تبدو أصغر سناً بين النجمات المتواجدات، على الرغم من تقاربهم فعلياً في العُمر.

بينما انتقد آخرون ظهور هيفاء بهذا الشكل الجريء، والمظهر الشاب، مرجعين الأمر لعمليات التجميل.

هيفاء أُجبرت على ارتداء بنطلون!

وكانت هيفاء وهبي قد أجبرت على ارتداء بنطلون بدلاً من (الهوت الشورت) الذي كانت ترتديه بحفلها في إحدى القرى في الساحل الشمالي، وذلك أثناء تسجيلها لقاء مع التلفزيون المصري الرسمي الذي يفرض على ضيوفه الالتزام بمعايير ارتداء الثياب.

وكان قد تم الاتفاق مع منظمي حفل هيفاء وهبي الجمعة الماضية، في مدينة العلمين، على تسجيل لقاء معها لبرنامج (صباح الخير يا مصر) وتمت الموافقة، خاصة أن وهبي لم تظهر على التليفزيون المصري منذ عام 2014.

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وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد كان هناك اقتراح أن تركز الكاميرا على الجزء الأعلى فقط من جسد هيفاء وهبي حتى لا يظهر الشورت، ولكن بعد مناقشات تم الاستقرار على أن ترتدي بنطلوناً، ولم تمانع مؤكدة احترامها لضوابط وقوانين التليفزيون المصري.

وقال مصدر بالتلفزيون المصري لصحيفة “الوطن” المصرية إن هيفاء ظهرت خلال الحفل بهوت شورت ولكن المخرج أجبرها أثناء اللقاء التليفزيوني على ارتداء بنطلون.

وتابع المصدر: (لأنه ممنوع أن تطل على المشاهدين بالتليفزيون المصري مرتدية هوت شورت، ما جعلها تذهب إلى غرفتها لكي ترتدي بنطلون، وبالفعل ذهبت إلى غرفتها وارتدت سروالا أسود اللون).

حفل العلمين لهيفاء وهبي

وبإطلالةٍ جريئة ارتدت خلالها شورت وتي شيرت يكشف مفاتنها، أشعلت هيفاء وهبي الأجواء في حفل فني أحيته في مدينة العلمين الجديدة بمصر.

وقدّمت هيفاء وهبي مجموعةً من أغانيها وتراقصت على أنغامها مع الجمهور، فيما شهد الحفل حضور بعض المشاهير مثل حمو بيكا، بوسى شلبي، اكرم حسني ومحمد ثروت.

وأثارت هيفاء الجدل بظهورها بملابس جريئة على يومين متتالين، فبعد الهوت شورت، ارتدت هيفاء في حفلها الثاني بنطال براق باللون الأزرق وشفاف يكشف الشورت تحته، الأمر الذي عرضها للهجوم من بعض رواد السوشيال ميديا.

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