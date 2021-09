موعد ومعلق مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات أوروبا لمونديال كأس العالم 2022

يستعد منتخب فرنسا لمواجهة من العيار الثقيل أمام منافسه المستضيف أوكرانيا مساء اليوم السبت، في إطار منافسات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب ” أولمبيسكي الوطني الرياضي”.

وستقام مباراة فرنسا ونظيره أوكرانيا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، قطر، البحرين، لبنان، الأردن، سوريا.

وستكون عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً.

وستنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “”beIN Sports” القطرية التي تمتلك حقوق البث لعدد من مباريات تصفيات مونديال كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports premium 1 ” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11766، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وسيعلق على مجريات اللقاء بين منتخب فرنسا والبوسنة والهرسك، عبر شبكة “”beIN Sports” المعلق الرياضي علي محمد علي.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب ” ديدييه ديشان” بتشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب أوكرانيا في تصفيات مونديال كأس العالم 2022، حيث سيكون في حراسة المرمى لوريس.

Yesterday Les Bleus trained at the Stade de la Meinau. On their minds was tomorrow's match against Ukraine🇺🇦 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/TWmpQxULK9

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) September 3, 2021