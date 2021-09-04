موعد ومعلق مباراة القمة بين منتخب البرازيل والأرجنتين في تصفيات مونديال كأس العالم 2022

يستضيف منتخب البرازيل نظيره منتخب الأرجنتين مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لمونديال كأس العالم 2022، والتي ستجمع كلا المنتخبين على أرض ملعب “أرينا كورينثيانز”.

موعد مباراة منتخب البرازيل والأرجنتين

وستقام مباراة منتخب البرازيل ومنافسه الضيف الأرجنتين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، قطر، البحرين، سوريا، الأردن، لبنان.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا، ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية التي تمتلك حقوق البث لعدد من مباريات تصفيات مونديال كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports HD1 ” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11766، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

Chegamos pra ficar! O Kwai agora é patrocinador oficial das Seleções Brasileiras e teremos muito conteúdo EXCLUSIVO por lá. Fique ligado! #KwainaSelecao pic.twitter.com/Z8mZkdxv7n — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 3, 2021

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات اللقاء بين منتخب البرازيل والأرجنتين، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة منتخب البرازيل

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرازيلي تيتي، في تشكيلة أمام منافسه الضيف الأرجنتين، حيث سيتواجد في حراسة المرمى إيدرسون.

BASTIDORES DA SELEÇÃO! A CBF TV coloca você do lado da #SeleçãoBrasileira durante a vitória de ontem, contra o Chile. Vem ver! #Eliminatórias pic.twitter.com/7iLhIZGPTl — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 3, 2021

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط سيكون في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس.

وسيكون في هجوم تشكيلة الفريق الثلاثي، نيمار، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

وسيلعب المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني”، المباراة أمام نظيره المستضيف لتلك المواجهة البرازيل بتشكيلة أساسية حيث سيكون في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط سيلعب كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

ويحتل منتخب البرازيل “السامبا” صدارة ترتيب المجموعة برصيد 21 نقطة، بينما يحتل منافسه منتخب الأرجنتين في وصافة الترتيب بفارق 6 نقاط برصيد 14 نقطة خلال منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية لتصفيات مونديال كأس العالم 2022.

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