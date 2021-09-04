موعد مباراة منتخب إيطاليا وسويسرا في تصفيات أوروبا مونديال كأس العالم 2022

يستعد منتخب إيطاليا لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب سويسرا مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات قارة أوروبا لمونديال كأس العالم 2022.

موعد مباراة منتخب إيطاليا وسويسرا

ومن المقرر أن تقام مباراة إيطاليا وسويسرا عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، لبنان، سوريا، الأردن، العراق، اليمن، البحرين، قطر.

لكن بتوقيت دولة مصر “القاهرة” وليبيا والسودان ستكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، وعند الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً ستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية وعمان.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية التي تمتلك حقوق البث لمباريات تصفيات مونديال كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

اقرأ المزيد: منتخب فرنسا يتعثر من جديد في تصفيات مونديال كأس العالم 2022 أمام أوكرانيا (شاهد)

وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports premium 1 ” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11766، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة إيطاليا وسويسرا عبر قنوات شبكة “beIN Sports” القطرية، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة منتخب إيطاليا

وسيدخل المدير الفني لمنتخب إيطاليا “روبرتو مانشيني”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره السويسري ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العام 2022، حيث سيكون في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جورجيو كيلليني، رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي.

وفي هجوم الفريق سيلعب الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

تشكيلة منتخب سويسرا

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني لمنتخب سويسرا ” فلاديمير بيتكوفيتش”، أمام منافسه إيطاليا، حيث سيتواجد في حراسة المرمى يان سومر.

وفي خط الدفاع سيأتي في التشكيلة، كيفن مبابو، مانويل أكانجي، فابيان شار، نيكو إيلفيدي، بينما في خط الوسط سيكون كلاً من: شيردان شاكيري، جرانيت شاكا، ريمو فريلير.

وفي هجوم الفريق سيلعب كلاً من اللاعبين، بريل إيمبولو، هاريس سيفيروفيتش، ماريو غافرانوفيتش.

ترتيب المنتخبين قبيل المواجهة في تصفيات مونديال كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب إيطاليا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي منتخب سويسرا المنافس في وصافة الترتيب برصيد 6 نقاط خلال تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك