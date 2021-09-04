منح الفنانة المصرية صابرين وسام الثقافة من الدرجة الأولى يثير غضباً فلسطينياً وانتقادات لـ “عباس”

أثار منح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الفنانة المصرية صابرين وسام الثقافة والفن من الدرجة الأولى، غضباً فلسطينياً وانتقادات لاذعة بحق السلطة الفلسطينية.

وعلقت رسامة الكاريكاتير الفلسطينية أمية جحا، على منح صابرين وسام الثقافة والفن من الدرجة الأولى قائلة :” الرئيس عباس يمنح الفنانة المصرية وسام الثقافة..ويقطع راتب الفنانة الفلسطينية أمية فايز جحا “!

الرئيس عباس يمنح الفنانة المصرية صابرين وسام الثقافة والفن من الطبقة الأولى..

ويقطع راتب الفنانة الفلسطينية أمية فايز جحا pic.twitter.com/JlJEnebS9X — رسامة الكاريكاتير أمية جحا cartoonist Omayya Joha (@omayyajoha) September 3, 2021

منح الفنانة صابرين وسام الثقافة والفن من الدرجة الأولى

ومنح رئيس السلطة، الفنانة صابرين “مستوى التألق” من وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرا لأعمالها الفنية الهادفة ومواقفها الدعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، خلال زيارته إلى القاهرة، الخميس، كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

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يشار إلى أن رسامة الكاريكاتير أمية جحا معروفة بدعمها للمقاومة في رسوماتها، كما أنها زوجة لشهيدين.

وحصلت أمية جحا على جوائز محلية وعربية عدة، وتعد أول رسامة في الوطن العربي تعمل في صحف سياسية ومواقع إخبارية.

وكانت تتقاضى جحا راتبا شهريا من هيئة الأسرى والشهداء، قبل أن تقرر السلطة قطع رواتب المئات من عائلات الشهداء والأسرى.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يثير غضباً بخطوته

وسادت مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة واسعة عقب منح الرئيس الفلسطيني الفنانة صابرين وسام الثقافة والفن من الدرجة الأولى، لا سيما وأن الرئيس عباس لم يهتم لشؤون قطاع غزة بقدر اهتمامه في الفنانين والفنانات.

ورصدت “وطن” العديد من التعليقات الغاضبة التي انتقدت تصرفات الرئيس الفلسطيني محمود عباس

يا عباس الجيش المصري ينشر الغاز السام لقتل الفلسطيني في غزه — عاطف القيسي (@atefzake6) September 3, 2021

وماذا فعلت هذه الممثلة للقضية الفلسطينية حتى تمنح وسام

الوسام تستحقة المرأة الفلسطينية الصامدة في ارضها بدل هذه الضالة عن دينها. — عماني (@VVOqivi41wt6oP9) September 3, 2021

هذي ثاني صورة له اشوفه بالطقم بهذا اللون الرائع 😍

تكريم الفنانة صبرين مبادرة حسنة منه ويؤسفني ان الفنان الفلسطيني لا تقدر جهوده داخل بلده 💔 — هديل (@mfth47) September 3, 2021

لا عليك وسامك معلق على صدور من تبقوا من شعبنا الحر .لا تنتظرني تكريما من خادم مأجور .كل التحية وسيري قدما فمثلك من يخلد والتاريخ يذكر الشرفاء دوما بكرامتهم ويذكر النذلاء بخزيهم وعارهم.كل الاحترام 🇵🇸👍 — NaDa E.Abdeen (@NanaEab2691) September 3, 2021

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