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الفنانة صابرين والرئيس الفلسطيني محمود عباس

منح الفنانة المصرية صابرين وسام الثقافة من الدرجة الأولى يثير غضباً فلسطينياً وانتقادات لـ “عباس”

في كتب وطن

أثار منح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الفنانة المصرية صابرين وسام الثقافة والفن من الدرجة الأولى، غضباً فلسطينياً وانتقادات لاذعة بحق السلطة الفلسطينية.

وعلقت رسامة الكاريكاتير الفلسطينية أمية جحا، على منح صابرين وسام الثقافة والفن من الدرجة الأولى قائلة :”  الرئيس عباس يمنح الفنانة المصرية وسام الثقافة..ويقطع راتب الفنانة الفلسطينية أمية فايز جحا “!

منح الفنانة صابرين وسام الثقافة والفن من الدرجة الأولى

ومنح رئيس السلطة، الفنانة صابرين “مستوى التألق” من وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرا لأعمالها الفنية الهادفة ومواقفها الدعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، خلال زيارته إلى القاهرة، الخميس، كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

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يشار إلى أن رسامة الكاريكاتير أمية جحا معروفة بدعمها للمقاومة في رسوماتها، كما أنها زوجة لشهيدين.

وحصلت أمية جحا على جوائز محلية وعربية عدة، وتعد أول رسامة في الوطن العربي تعمل في صحف سياسية ومواقع إخبارية.

وكانت تتقاضى جحا راتبا شهريا من هيئة الأسرى والشهداء، قبل أن تقرر السلطة قطع رواتب المئات من عائلات الشهداء والأسرى.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يثير غضباً بخطوته

وسادت مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة واسعة عقب منح الرئيس الفلسطيني الفنانة صابرين وسام الثقافة والفن من الدرجة الأولى، لا سيما وأن الرئيس عباس لم يهتم لشؤون قطاع غزة بقدر اهتمامه في الفنانين والفنانات.

ورصدت “وطن” العديد من التعليقات الغاضبة التي انتقدت تصرفات الرئيس الفلسطيني محمود عباس

 

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