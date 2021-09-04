منتخب فرنسا يتعثر من جديد في تصفيات مونديال كأس العالم 2022 أمام أوكرانيا (شاهد)

سقط منتخب فرنسا في فخ التعادل الإيجابي في المباراة الثانية له في تصفيات قارة أوروبا لمونديال كأس العالم 2022، أمام منافسه أوكرانيا بهدف لكليهما في مباراة جمعت كلا المنتخبين على ملعب ” أولمبيسكي الوطني الرياضي”.

هدف منتخب أوكرانيا في شباك فرنسا

وأحرز منتخب أوكرانيا هدف التقدم في شباك منتخب الضيف فرنسا في الدقيقة ال44 عن طريق ميكولا شارباينكو بتسديدة قوية عانقت شباك مرمى أوكرانيا من خارج منطقة الجزاء.

منتخب فرنسا وهدف تقليص الفارق

وعادل منتخب فرنسا “الديوك” نتيجة اللقاء في الدقيقة ال50 عن طريق أنتوني مارسيال سجلها بأقدامه رغم محاولة حارس المرمى من التصدي لها لكنها دخلت داخل خط شباك مرمى منتخب المستضيف أوكرانيا.

وحاول كلا المنتخبين في الوقت المتبقي من زمن المباراة، من هز شباك الآخر لكنهم فشلا في إحراز أي من الأهداف وسط السيطرة والقوة على مجريات اللقاء، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا المنتخبين.

تشكيلة منتخب فرنسا

ودخل المدرب ” ديدييه ديشان” بتشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب أوكرانيا في تصفيات مونديال كأس العالم 2022، حيث كان في حراسة المرمى لوريس.

C'est fini ! La France et l'Ukraine se quittent sur un match nul (1-1) #UKRFRA #FiersdetreBleus Prochain match mardi, face à la Finlande 🇫🇮 pic.twitter.com/jH7JWLhUCv — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 4, 2021

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وفي خط الدفاع آتي كلاً من: ثيو هيرنانديز، كيمبيمبي، فاران، بافارد، أما في خط الوسط لعب كلاً من: كانتي، بوجبا، رابيو، وفي هجوم الفريق تواجد الثنائي، غريزمان، أنتوني مارسيال.

تشكيلة منتخب أوكرانيا

ولعب المدرب ألكسندر بتراكوف المباراة أمام حامل اللقب الضيف منتخب فرنسا، حيث تواجد في حراسة مرمى هيورهي بوشتشان.

أما في تشكيلة دفاع الفريق كان كلاً من: أوليكساندر كارافايف، سيرهي كريفتسوف، إليا زبارني، وفي خط الوسط آتى كلاً من: أوليكساندر زينشينكو، أندري يارمولينكو، روسلان مالينوفسكي.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، رومان ياريمتشوك، أرتيم دوفبيك، آرتيم بييسيدين.

وسيواجه منتخب فرنسا المباراة القادمة أمام نظيره منتخب فلندا، في إطار منافسات تصفيات قارة أوروبا لمونديال كأس العالم 2022.

ترتيب المجموعة في تصفيات مونديال كأس العام 2022

ويحتل منتخب فرنسا رغم خسارته صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه في وصافة الترتيب منتخب فنلندا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، متساويًا بذلك مع أوكرانيا.

Les Bleus restent premiers de leur groupe de qualification à la Coupe du Monde 2022 et affronteront la Finlande mardi à Lyon 👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/yNTF9N7F7D — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 4, 2021

أما في مركزين الرابع والخامس جاء منتخب البوسنة والهرسك وكازاخستان برصيد نقطتين خلال منافسات تصفيات أوروبا لمونديال كأس العالم 2022.

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