وفاة ياسمين عبدالعزيز تشعل مواقع التواصل في مصر وشقيقها يعلق

تصدرت شائعة وفاة الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، مواقع التواصل الاجتماعي بقوة، وهو ما دفع شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز إلى كشف التفاصيل.

شقيق ياسمين: محتاجة وقت

وقال وائل إن حالة شقيقته ياسمين عبدالعزيز مستقرة حالياً وتتعافى، وإن زوجها الفنان أحمد العوضي سافر إليها لمتابعة علاجها.

وأضاف وائل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج (الحكاية)، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية (ام بي سي مصر): (هي بتتعافى، بس محتاجة وقت، وهي إن شاء الله هترجع قريب، الأطباء طمنونا وهي أحسن كتير، بقول للناس تطمن، ياسمين كويسة، وإن شاء الله ترجع لشغلها وبيتها عن قريب).

وحول موعد عودتها، قال شقيق ياسمين: (مقدرش أحدد هترجع أمتى، هي هترجع وقت ما تحس أنها كويسة بشكل تام ونفسيتها أحسن، أنا بكلمها ولسة قافل معاهم امبارح وهما كويسين هناك، وأظن أنها فاصلة شوية عن متابعة الأخبار اللي بتتكتب عنها في مصر، هي محتاجة تفصل شوية).

إشاعة وضيعة

وسبق أن نشر وائل صورة لياسمين عبدالعزيز عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق: (ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها اشاعه وضيعة، ربنا يجعل يومي قبل يومها).

وفي ذات السياق، قال مصدر مقرب عن ياسمين عبدالعزيز إن موعد عودتها للقاهرة بعد رحلة علاجية في سويسرا لم يتحدد بعد، خاصةً بعد تردد أنباء خلال الساعات الأخيرة عن قرب موعد عودتها واستكمال علاجها بالقاهرة.

وأكد المصدر لصحيفة (الوطن) المصرية أن الحالة الصحية لياسمين شهدت تحسنًا نسبيًا حتى الآن، حيث ارتفعت روحها المعنوية بعد وصول زوجها إلى سويسرا، وذلك بعد تعذر سفره معها بسبب عدم تمكنه من الحصول على تأشيرة السفر.

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كما أشار المصدر إلى أن فريقًا طبيًا سويسريًا يشرف على حالة ياسمين عبدالعزيز، حيث تخضع لفحوصات دورية داخل أحد المستشفيات بمدينة جينيف، منوهاً إلى أن الأنباء المتداولة حول خضوع الفنانة لجراحة جديدة هناك غير صحيحة.

وسبق أن نفى أحمد العوضي الشائعات التي انتشرت بقوة حول انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز.

ورد أحمد العوضي على منشور الإعلامي أيمن نور الدين عبر حسابه على (فيسبوك)، والذي نشر خبر انفصالهما، قائلاً: (والنبي يا أيمن بطل هبد الله يرضى عليك.. الحكاية مش ناقصة هبد).

ليرد نور الدين قائلاً: (مش هبد يا أحمد، أنا واثق من كل كلمة في المقال، وفي جميع الأحوال بتمنى شفاء ياسمين وإصلاح الأحوال جميعها).

وتابع العوضي ردوده في تعليق آخر موجهاً حديثه للإعلامي المصري: (لا اللي قالك ضحك عليك.. وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنتَ قلته، واللي بتقوله مش صح، وماتحطش السم في العسل).

(راعي نفسية وتعب ياسمين)

وأوضح: (عشان ما أظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك، فلو اتقالك ابقى اتأكد من الكلام بعد كده، ولو أنت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط).

ورد وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين عبدالعزيز على نفس الإعلامي قائلاً: (راعي تعب ونفسية ياسمين من فضلك).

وكان نور الدين، وهو ‎رئيس تحرير موقع إن تايم، قد نشر مقالاً، لمح خلاله إلى انفصال العوضي وياسمين، خاصة أن الأول لم يرافق زوجته في رحلة علاجها في سويسرا.

وادعى نور الدين أن ياسمين حينما خرجت من مستشفى المعادي، ذهبت إلى الفيلا التي يعيش بها أبنائها على عكس المتوقع أنها ستذهب على شقة الزوجية بصحبة العوضي، وهذا ما أكد وجود الخلافات بينهما، بحسب نص المقال.

العوضي لم يسافر مع زوجته!

وكان أحمد العوضي قد كشف سبب عدم سفره مع ياسمين خلال فترة استكمال علاجها في سويسرا، مؤكداً أنه اضطر أن يتواجد في مصر كونه لم يحصل على تأشيرة دخول إلى هذه الدولة الأوروبية.

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وغادرت ياسمين قبل أسابيع بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف بسويسرا لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات بعد تدهور حالتها بسبب خطأ طبي.

وأشارت مصادر حينها إلى أنه تم نقل ياسمين عبدالعزيز بصحبة مرافقة للطائرة تحت إشراف إسعاف المطار منوهين إلى أن حالة الفنانة الصحية كانت مستقرة أثناء نقلها إلى الطائرة.

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