(شاهد) لماذا استضاف ملك الأردن الرئيس الإسرائيلي في قصره بعمان بشكل سري؟

قالت الرئاسة الإسرائيلية في بيان لها، السبت، إن رئيس الاحتلال يتسحاق هرتصوغ قام، الأسبوع الماضي، بزيارة سرية إلى الأردن التقى خلالها الملك عبد الله الثاني في قصره بعمان.

بيان رئاسة الاحتلال أوضح أن الاجتماع تناول “قضايا العمق الاستراتيجي سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي”.

הנשיא הרצוג חושף כי נפגש עם עבדאללה מלך ירדן וקורא לחדש את הקשרים עם הרשות הפלסטינית: "שאף אחד לא ישלה את עצמו שאם לא נדבר, זה יתרום לביטחון ישראל". הריאיון המלא של הנשיא לתמר איש שלום – מחר במהדורה המרכזית@Isaac_Herzog @tamarishshalom pic.twitter.com/UIZIVS9KoR — חדשות 13 (@newsisrael13) September 4, 2021

ملك الأردن والرئيس الاسرائيلي

وتطرق الجانبان أيضا إلى قضايا الاستيراد، والزراعة، والطاقة، وحلول أزمة المناخ.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هرتصوغ نسق رحلته إلى الأردن مع وزير الخارجية يائير لابيد ورئيس الوزراء نفتالي بينيت.

يذكر أنه في شهر مارس المنصرم أصبحت العلاقات بين تل أبيب وعمان فاترة بعد إلغاء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها، بنيامين نتنياهو، إلى الإمارات بسبب صعوبات تنسيق الرحلة إلى أبو ظبي عبر المجال الجوي الأردني.

اقرأ أيضاً: الجزائر تتهم المغرب صراحةً بالسماح للعدو الإسرائيلي بتهديدها من الأراضي المغربية

وقبل ذلك بوقت قصير، ألغى ولي العهد الأردني الأمير الحسين زيارة للمسجد الأقصى في القدس، بسبب خلافات مع إسرائيل حول الترتيبات الأمنية.

والخميس الماضي، اتفقت مصر والأردن، على تثبيت الهدنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين واستئناف محادثات السلام للوصول إلى تسوية سياسية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وفق ما ذكرت الرئاسة المصرية في بيان الأسبوع الماضي.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، والوضع في لبنان، فضلاً عن تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الإطار.

كما أشاد العاهل الأردني بالجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وبمبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة.

تكثيف الجهود الدولية

إلى ذلك شدد الطرفان على أهمية العمل على تكثيف الجهود الدولية، بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات، سعياً نحو تسوية الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية.

اقرأ أيضاً: إسرائيل تنظر إلى السيسي ومحمد بن سلمان على أنهما جزء من أمنها وتستميت لمنع سقوطهم

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أشاد السيسي بالعلاقات الأخوية المتينة بين القاهرة وعمّان، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة.

معرباً عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري.

كما ثمن السيسي الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية فى إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في الأردن.

من جانبه، أعرب الملك عبدالله الثاني عن التقدير العميق الذي تكنه عمان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين، وكذلك مسيرة العلاقات على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق.

اقرأ أيضاً: تقرير يكشف عن انشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية تحت الأرض في الإمارات

وأكد حرص عمان على الاستفادة من جهود مصر التنموية في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك، وذلك في ضوء مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر.

يذكر أن قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية انطلقت الأسبوع الماضي بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية في القاهرة لبحث استنئاف السلام.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك