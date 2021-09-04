البرتغال تقسو على قطر في تصفيات مونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

فاز منتخب البرتغال على نظيره المنتخب القطري بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، خلال تصفيات قارة أوروبا لمونديال كأس العالم 2022.

أهداف منتخب البرتغال في شباك قطر

وسجل منتخب البرتغال هدف التقدم في شباك منتخب قطر في الدقيقة ال23 عن طريق أندريه سيلفا برأسية رائعة سددها على يسار شباك المنتخب القطري بعد عرضية جميلة.

وفي غضون دقيقة عاد منتخب البرتغال لهز شباك المنتخب القطري “العنابي” بواسطة اللاعب أوتافيو مونتيرو في الدقيقة ال24 برأسية أخرى سكنت داخل شباك مرمى منتخب قطر.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة ال88 عن طريق برونو فيرنانديز عبر ركلة جزاء سجلها بقوة على يمين حارس مرمى المنتخب القطري.

هدف منتخب قطر الوحيد

وسجل منتخب قطر “العنابي” هدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة ال61 عن طريق عبد الكريم حسن برأسية رائعة سجلها اللاعب على يسار حارس منتخب البرتغال بعد عرضية جميلة.

📷 | جانب من مباراة منتخبنا الوطني أمام البرتغال ضمن التصفيات الأوروبية .#منتخب_قطر_في_أوروبا pic.twitter.com/uZWKdnxvwf — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) September 4, 2021

حالات الطرد من المباراة

وشهدت المباراة حالة من التوتر بين البرتغال ونظيره منتخب قطر، حيث تلقى حارس مرمى منتخب العنابي مشعل برشم البطاقة الحمراء والطرد خارج أرضية الملعب في الدقيقة ال43.

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وكذلك طرد بوعلام خوخي في الدقيقة ال88 بعد عرقلته الواضحة لأحد لاعبي الفريق المنافس البرتغال ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه ويطرد على إثرها من المباراة، وانتهى اللقاء بفوز البرتغال بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

تشكيلة منتخب البرتغال

ولعب المدرب فيرناندو سانتوس في تشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف منتخب قطر في تصفيات منافسات مونديال كأس العالم 2022، فقد كان في حراسة المرمى روي باتريسيو.

⚽️المنتخب القطري🇶🇦يخسر أمام نظيره البرتغالي 🇵🇹 بثلاثة أهداف لهدف في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022#منتخب_قطر_في_أوروبا #البرتغال_قطر pic.twitter.com/F3BnMx01m5 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) September 4, 2021

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: رافائيل جيريرو، روبين دياش، بيبي، جواو كانسيلو، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: برونو فيرنانديش، دانيلو بيريرا، جواو موتينيو.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي، ديوجو جوتا، بيرناردو سيلفا.

تشكيلة منتخب قطر

ودخل مدرب المنتخب القطري “العنابي” فليكس سانشيز بتشكيلة أساسية في مواجهة المستضيف منتخب البرتغال ضمن تصفيات مونديال كأس العالم 2022، حيث تواجد في حراسة المرمى مشعل برشم.

بينما في دفاع تشكيلة المنتخب كان كلاً من: عبد الكريم حسن، بوعلام خوخي، بسام الراوي، أما في خط الوسط آتى كلاً من: همام الأمين، عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، بيدرو، وفي هجوم الفريق لعب الثنائي، المعز علي، أكرم عفيف.

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