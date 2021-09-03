موعد مباراة منتخب قطر والبرتغال في تصفيات أوروبا لمونديال كأس العالم 2022

يلتقي منتخب قطر أمام منافسه البرتغال مساء اليوم السبت، في إطار منافسات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها على ملعب ” ستاد ناجيردي”.

موعد مباراة منتخب قطر والبرتغال

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين قطر ونظيره البرتغال في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن.

وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا عند الساعة السابعة إلا ربع مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

المباراة القادمة لمنتخبنا الوطني💪!

قطر 🆚 البرتغال

📆| 4 سبتمبر 2021

🏟| استاد ناجيردي -المجر

⏰| 7:45 مساءً (بتوقيت الدوحة)#منتخب_قطر_في_أوروبا pic.twitter.com/PpRJOgJy5Y — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) September 3, 2021

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “”beIN Sports” القطرية التي تمتلك حقوق البث لمباريات تصفيات مونديال كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء بين كلا المنتخبين، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

ولم يحدد بعد المعلق الرياضي على مجريات اللقاء بين المنتخبين في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

تشكيلة منتخب قطر

ويدخل المنتخب القطري “العنابي” فليكس سانشيز بتشكيلة أساسية في مواجهة المستضيف منتخب البرتغال ضمن تصفيات مونديال كأس العالم 2022، حيث سيتواجد في حراسة المرمى مشعل برشم.

العنابي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة المنتخب البرتغالي يوم غد السبت ضمن التصفيات الأوروبية💪#منتخب_قطر_في_أوروبا pic.twitter.com/CdfH0cTgUC — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) September 3, 2021

بينما في دفاع تشكيلة المنتخب سيكون كلاً من: عبد الكريم حسن، بوعلام خوخي، بسام الراوي، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: همام الأمين، عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، بيدرو.

وفي هجوم الفريق سيكون الثنائي، المعز علي، أكرم عفيف.

تشكيلة منتخب البرتغال

وسيلعب المدرب فيرناندو سانتوس في تشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف منتخب قطر في تصفيات منافسات مونديال كأس العالم 2022، حيث سيتواجد في حراسة المرمى روي باتريسيو.

بينما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: رافائيل جيريرو، روبين دياش، بيبي، جواو كانسيلو، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: برونو فيرنانديش، دانيلو بيريرا، جواو موتينيو.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ديوجو جوتا، كريستيانو رونالدو، بيرناردو سيلفا.

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