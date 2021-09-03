موعد مباراة منتخب تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات أفريقيا لمونديال كأس العالم 2022

يستضيف منتخب تونس مواجهة قوية أمام منافسه غينيا الاستوائية مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والتي ستقام على ملعب ” الأولمبي برادس”.

موعد مباراة منتخب تونس وغينيا الاستوائية

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين كلا المنتخبين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، اليمن، العراق، قطر، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن.

حارس النجم الساحلي من تدريبات منتخب #تونس اليوم 🇹🇳 pic.twitter.com/P79EQCvsed — Etoile Sportive Du Sahel🇹🇳النجم الرياضي الساحلي (@ESduSahel) August 28, 2021

بينما ستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة والسودان وليبيا عند الساعة التاسعة مساءً، وبتوقيت الجزائر وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين منتخب تونس ومنافسه غينيا الاستوائية عبر القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” FIFA Youtube Channel.

يوم المباراة ⚡

تصفيات كأس العالم 2022 🇶🇦

تونس 🇹🇳 – غينيا الإستوائية 🇬🇶

ملعب حمادي العقربي برادس 🏟

الساعة الثامنة ليلاً بتوقيت تونس ⏱️

القناة الناقلة: Youtube FIFATV 📺

بالتوفيق لعناصرنا الوطنية 🇹🇳💪🏽💯 🇨🇵

➡️ https://t.co/xvHtk4rp2l 🇬🇧

➡️ https://t.co/KwDiCxyPto

#TUNEQG 🇹🇳🇬🇶 pic.twitter.com/hBYehfGRhd — Les Talents Tunisiens (@les_ltt) September 3, 2021

فيما لم يحدد بعد المعلق الرياضي لتعليق على مجريات اللقاء بين كلا المنتخبين في إطار الجولة الثانية من تصفيات قارة أفريقيا لمونديال كأس العالم 2022.

تشكيلة منتخب تونس

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني لمنتخب تونس منذر الكبير بتشكيلة أمام منافسه الضيف غينيا الاستوائية، حيث سيكون في حراس المرمى معز حسن.

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وفي خط الدفاع سيأتي في التشكيلة كلاً من: محمد دراجر، أسامة الحدادي، ياسين مرياح، ديلان برون، بينما في خط الوسط سيكون كلاً من: إلياس السخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان.

🚨 Un stage ouvert aux joueurs internationaux U20 ⚽️

📌 Les détails ➡️ https://t.co/556QWmr6OE 🎯 pic.twitter.com/z1qdpF3Yb8 — FTF (@FTF_OFFICIELLE) July 9, 2020

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، حمزة رفيع، نعيم السليتي، وهبي الخزري.

تشكيلة منتخب غينيا الاستوائية

وسيدخل المدرب الغيني خوان ميشا في تشكيلة أساسية أمام مضيفه منتخب تونس، حيث سيتواجد في حراسة المرمى فيليب أوفونو.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: إيميليو إنسوي، كارلوس أكابو، إيغور إنغونغا، بينما في وسط تشكيلة الفريق سيأتي كلاً من: بيدرو أوبيانج، روبين بيليما، بابلو غانيت، باسيليو ندونغ.

وسيكون في خط الهجوم كلاً من اللاعبين، سالومون أوباما، إيفان سلفادور، جوردن غوتيريز.

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