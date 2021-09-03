منتخب الأرجنتين تضرب فنزويلا بالثلاثية الثمينة في تصفيات مونديال كأس العالم 2022

نجح منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز على فنزويلا بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

أهداف منتخب الأرجنتين

وسجل منتخب الأرجنتين أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال47 عن طريق لاوتارو مارتينيز بتسديدة رائعة عانقت شباك مرمى منتخب فنزويلا، بينما أحرز اللاعب خواكين كوريا في الدقيقة ال71 سجلها اللاعب بقوة على يسار حارس مرمى الفريق المنافس.

وفي الدقيقة ال75 سجل أنخل كوريا الهدف الثالث في المباراة سددها اللاعب بقوة على يسار شباك مرمى منتخب فنزويلا بعد عرضية جميلة من داخل منطقة الجزاء.

منتخب فنزويلا والهدف الوحيد

وسجل منتخب فنزويلا الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل عن طريق يفيرسون سوتيلدو عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق بعد العرقلة الواضحة لأحد لاعبي منتخب الأرجنتين، لينتهي اللقاء بفوز منتخب الأخير بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

وشهد اللقاء طرد لاعب منتخب فنزويلا أدريان مارتينيز في الدقيقة ال32، بعد عرقلته لأحد لاعبي منتخب الضيف الأرجنتين، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء ويطرد على إثرها خارج أرضية الملعب.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

ودخل المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني”، المباراة أمام منافسه المستضيف فنزويلا بتشكيلة أساسية حيث جاء في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

Gritemos fuerte y unidos… 🏆 🇦🇷 🔥 ¡¡¡SOMOS CAMPEONES!!! 🔥 🇦🇷 🏆 pic.twitter.com/i8aiWz8slt — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 11, 2021

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وفي خط الدفاع آتى كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط لعب كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

تشكيلة منتخب فنزويلا

ولعب المدرب الفنزويلي” جوزيه بيزيرو” المباراة قوية أمام منتخب الضيف الأرجنتين في منافسات تصفيات مونديال كأس العالم 2022، حيث تواجد في حراسة المرمى ويلكير فارينييز.

🏆 #Eliminatorias 📸 Postales albicelestes tras la victoria ante #Venezuela. El campeón de América pisa firme ✊ pic.twitter.com/g3MgUA3nAs — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 3, 2021

بينما في خط الدفاع جاء كلاً من: روبرتو روزاليس، يوردان أوسوريو، لويس ماغو، أما في الوسط كان كلاً من: يفيرسون سوتيلدو، توماس رينكون، خوانبي، جونيور مورينو.

وفي هجوم التشكيلة آتى كلاً من اللاعبين: سالومون روندون، جوزيف مارتينيز، داروين ماتشيس.

وسيواجه منتخب الأرجنتين مباراة قوية أمام منافسه البرازيل الأسبوع القادم، في إطار منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال كأس العالم 2022.

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