ملاكمة مكسيكية تفارق الحياة بعد تعرضها لضربة قاضية على الحلبة (فيديو)

توفيت ملاكمة مكسيكية تدعى “جانيت زاباتا” البالغة من العمر 18 عامًا، متأثرة بإصابتها القوية التي تعرضت لها في النزال أمام منافستها ماري بيير هول، حيث قامت الأخيرة بحسم المباراة بتوجيه الضربة القاضية من الجولة الرابعة.

ملاكمة مكسيكية وتفاصيل الإصابة

وأشارت وسائل إعلام مكسيكية، بأن الملاكمة الشابة زاباتا عقب تعرضها للضربة القوية، بدأت تصاب بالتشنجات وهي تقف على الحلبة قبل أن يهرع نحوها مدربها والفريق الطبي لتسقط على الأرض ويتم نقلها على الفور إلى المشفى لصعوبة إصابتها.

وفاة ملاكمة مكسيكية متأثرة بإصابتها هذه أثناء النزال pic.twitter.com/vShTdP8869 — تسلل (@tsallol) September 3, 2021

وبينت تلك التقارير، أن الملاكمة زاباتا مكثت داخل في غيبوبة استمرت ل5 أيام متواصلة، قبل أن يعلن الأطباء عن وفاتها متأثرة بإصابتها في النزال.

اقرأ المزيد: الطفل الأفغاني مرتضى أحمدي العاشق لميسي يستغيث من جديد والسبب ؟!

وأعلن مروج مباريات الملاكمة ” إيفون ميشال”، عن وفاة الملاكمة الشابة جانيت زاباتا متأثرة بتلك الواقعة التي أصيبت بها داخل النزال ونقلت على إثرها إلى المشفى.

وأردف ميشال، ” ببالغ الأسى والحزن والعذاب، علمنا من ممثل عائلتها بأن الملاكمة جانيت زاباتا قد توفيت ظهر يوم أمس عند الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة مساءً”.

هاري بول وملاكمة المكسيكية

وفي ذات السياق، أعربت خصمة الملاكمة المتوفية جانيت زاباتا، عن حزنها الشديد بعد علمها بنبأ الوفاة عبر حسابها الشخصي على منصة ” الانستغرام”.

قائلة: ” الملاكمة تنطوي على الكثير من المجازفات والمخاطر، وهذه هي وظيفتنا وشغفنا، ولم تكن لديّ أبدًا أي نية في إيذاء الخصم بشكل خطير”.

وتوفيت الملاكمة المكسيكية جانيت زاباتا، متأثرة بالإصابة التي تعرضت لها أثناء نزال خاضته مطلع الأسبوع الماضي في مدينة مونتريال الكندية.

ويطلق على رياضة الملاكمة اسم ” رياضة الملوك” أو ما يسمى “الفن النبيل”، وهي رياضة يهاجم فيها اثنين من الرياضيين داخل حلبة مربع الشكل من ذوي الوزن المماثل، وتتراوح فترة الجولات من دقيقة إلى ثلاثة دقائق لكل واحدة.

ويحاول كلا الرياضيين داخل الحلبة الواحدة بأن يتفادون الضربات على الرأس أي الكدمات، كما يسعون تحقيق الكدمات بأنفسهم لتسجيل النقاط لهم.

خبر مؤسف وفاة الملاكمة جانيت زكارياس زاباتا البالغة من العمر 18 عاما، نتيجة لاصابات في الراس خلال قتالها يوم السبت الماضي pic.twitter.com/CZooJpmVaa — houssam eddine (@houssameddine78) September 3, 2021

وتتركز تلك الضربات في منطقة الرأس والجذع والأكثر تركيزًا من قبل الرياضيين، كما أن الحاصل على النقاط الأكثر بعد العدد المحدد من الجولات يكون الفائز في المباراة.

ويمكن أن يحقق اللاعب الفوز في المباراة في حال سقط الخصم بضربة قوية وكان حينها غير قادر على النهوض مرة أخرى لمواصلة المنافسة من جديد وتعرف بضربة القاضية أو TKO، ويقوم الحكم بالاحتساب إلى عشرة وبعدها يعلن بعدها الفائز في المباراة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك