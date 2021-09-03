مفاجآت غير متوقعة .. نتائج تصفيات مونديال كأس العالم 2022

شهدت منافسات تصفيات مونديال كأس العالم 2022 في قارة أوروبا، خسارة غير متوقعة لمنتخب إسبانيا وتعادل بطل اليورو إيطاليا وفوز نظيف لمنتخب إنجلترا.

مباراة منتخب إسبانيا والسويد

وتلقى منتخب إسبانيا خسارة غير متوقعة ولأول مرة في تصفيات مونديال كأس العالم منذ نحو 28 عامًا، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

وأحرز منتخب إسبانيا أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال4 منذ انطلاق مجريات اللقاء عن طريق كارلوس سولير بتسديدة قوية في شباك مرمى منتخب السويد.

بينما سجل منتخب السويد هدف تقليص الفارق سريعًا عن طريق ألكسندر إيزاك في الدقيقة ال5، وآتى هدف الثاني في المباراة في الدقيقة ال57 عن طريق فيكتور كلايسون، لينتهي اللقاء بفوز السويد بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

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مباراة منتخب إيطاليا وبلغاريا وتصفيات مونديال كأس العالم 2022

وتعادل منتخب إيطاليا أمام منافسه بلغاريا بهدف لكليهما في منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

جاء الهدف الأول لمنتخب إيطاليا في الدقيقة ال16 بواسطة المهاجم الإيطالي ونجم فريق يوفنتوس فيديريكو كييزا بتسديدة قوية سجلها من خارج منقطة الجزاء عانقت شباك نظيره منتخب بلغاريا.

وعاد المنتخب الأخير وسجل هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال39 عن طريق أتاناس إيلييف سددها بأقدامه على يسار حارس مرمى منتخب إيطاليا بعد عرضية جميلة، لينتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

مباراة منتخب إنجلترا وهنغاريا وتصفيات مونديال كأس العالم 2022

وفاز منتخب إنجلترا على نظيره منتخب هنغاريا برباعية نظيفة دون مقابل في إطار منافسات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وأحرز منتخب إنجلترا الهدف الأول في الدقيقة ال55 عن طريق رحيم ستيرلينغ بتسديدة سجلها اللاعب على يسار حارس مرمى منتخب هنغاريا بعد عرضية جميلة.

وفي الدقيقة ال63 سجل المهاجم المهاري هاري كين برأسية رائعة، بينما جاء الهدف الثالث بواسطة هاري ماغواير في الدقيقة ال69 برأسية جميلة أخرى سددها على يسار حارس مرمى منتخب بلغاريا.

وسجل اللاعب ديكلان رايس في الدقيقة ال87 بتسديدة قوية سجلها من خارج منطقة الجزاء فشل حارس بلغاريا في التصدي لها، لينتهي اللقاء بأربع أهداف نظيفة دون رد.

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