جثة فتاة مقطوعة الرأس في حاوية قمامة بسوريا تثير الصدمة!

عثر في ضواحي العاصمة السورية دمشق، على جثة فتاة مقطوعة الرأس في العقد الثالث من العمر في إحدى حاويات القمامة.

وكشف رئيس بلدية صحنايا نزار جمول لإذاعة “المدينة أف إم”، عن وجود الجثة وهي لفتاة في العقد الثالث من العمر في إحدى حاويات القمامة.

جثة فتاة مقطوعة الرأس في حاوية قمامة

وأوضح جمول أن “أحد عمال النظافة وجد جسد الجثة مقطوعة الرأس في إحدى الحاويات خلال تفريغه لمحتوياتها صباح الخميس”.

فيما لم يتم العثور على رأس الجثة، كما لم تتم معرفة هويتها حتى اللحظة، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة.

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