ياسمين صبري بفستان أبيض شفاف من مدينة الأثرياء فقط! (شاهد)

أطلت الفنانة المصرية ياسمين صبري على جمهورها بفستان أبيض شفاف، خلال تواجدها على متن يختٍ وسط البحر .

ممتنة للأبد

وظهرت ياسمين في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي تراقب غروب الشمس على شاطئ سان تروبيز في فرنسا، خلال رحلتها هناك.

وعلقت ياسمين على الصور: (ممتنة للأبد).

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وقبلها بساعات، شاركت ياسمين جمهورها صوراً أخرى توثق رحلتها في منطقة (موناكو) بفرنسا، وظهرت بفستان قصير على متن اليخت.

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ياسمين صبري في مدينة الأثرياء

ومن المعروف أن (موناكو) مدينة الأثرياء والمشاهير فقط، وتقع على شاطئ الريفيرا الفرنسي وبالقرب من فرنسا وإيطاليا، وتُعد من أجمل الموانئ في العالم، كما تشتهر باليخوت الفاخرة.

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وتبلغ تكلفة الطيران من مطار القاهرة الدولي إلي مدينة نيس الفرنسية حوالي 16 ألف جنيه مصريًا، ويمكن الانتقال من هناك إلى موناكو عبر الحافلات أو خطوط السكك الحديدية، حيث تبتعد المدينتان عن بعضهما 24 كيلومتر.

وكانت ياسمين صبري قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، برشاقتها، بعد نشرها صورةً وهي تمارس التمارين الرياضيّة في حديقة المنزل.

وجاء في بعض تعليقات الجمهور على صورة الفنانة المصرية قول أحدهم: “يا عم والله ارشق من جورجينيا”.في إشارة الى زوجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وبينما أثنى الجمهور على رشاقة ياسمين، سألت إحدى متابعاتها قائلة: “كأنك نحفتي!؟”.

ياسمين صبري بفستان التايجر

وقبل أسابيع، تجددت الاتهامات ضد ياسمين بتقليد طليقة زوجها، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك بعد أحدث جلسة تصوير لها.

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ونشرت ياسمين مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، بفستان بنقشة النمر، ووضعت مجوهرات ذهبية، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة (ويفي) وماكياج بألون ترابية.

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وهي ذات الإطلالة التي ظهرت بها هيفاء وهبي قبل أسبوعين فقط، حين نشرت صورها عبر (انستجرام)، ماعرض ياسمين لهجوم جديد.

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وسبق أن تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لياسمين صبري وهيفاء وهبي، متسائلين فيها حول سر إصرار ياسمين على تقليد هيفاء في ملابسها وظهورها أمام الجمهور.

وبيّنت الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل حينها فعلياً قيام ياسمين صبري بارتداء عديد من الملابس والإكسسوارات تقليداً للفنانة اللبنانية، حيث بينت إحدى الصور ارتداء ياسمين لنفس الرداء مع زوجها أحمد أبو هشيمة، الذي كانت قد ارتدته قبلها الفنانة هيفاء وهبي.

سؤال وليس تهكم ….

ليه ياسمين صبري ع رغم ثرائها بتتعمد تقليد هيفاء وهبي ؟!! pic.twitter.com/XIuAB9QuIJ — Reham HW 🌸 (@halawet_rouhh) December 13, 2020

كما بيّنت الصور انتقاء الفنانة المصرية لإكسسوار في يدها نسخة طبق الأصل عن واحد كانت هيفاء قد ارتدته في وقت سابق.

وكشفت الصور أيضا اختيار ياسمين لرداء “كاروهات” أحمر وأسود، وهو أيضاً ما كانت قد ارتدته هيفاء وهبي قبلها.

ورأى البعض أن ياسمين تحاول أن تغيظ طليقة زوجها أبوهشيمة هيفاء وهبي، عبر تقليد ملابسها وصورها السابقة مع أبوهشيمة.

عودة هيفاء وهبي لطليقها

وكانت العرافة اللبنانية وداد جابر ، قد أثارت صدمةً بين الجمهور إثر كشفها عن سلسلة توقعات غريبة حول حياة المشاهير اللبنانيين بشكل خاص.

وتوقعت وداد الجابر خلال حلولها ضيفة عبر برنامج (مع تمام) على قناة (الجديد)، أن هيفاء وهبي ستتعرض لحادث قوي وانتكاسة صحية وسيعرض عليها مركز مهم قد يكون سياسياً، وستعود إلى طليقها رجل الأعمال المصري أحمد ابو هشيمة ولو بالسر، وستتعرض والدتها لمرض بسيط.

حمل ياسمين صبري!

وفي يوليو الماضي، أثارت ياسمين شكوك متابعيها حول حملها بطفلها الأول من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

جاء ذلك بعدما كتبت ياسمين صبري تغريدتين غامضتين عبر حسابها الرسمي على (تويتر).

وكتبت الفنانة المصرية في التغريدة الأولى: (ماهو الشيء و الشعور الجميل الذي سينقلني لواقع أجمل في الأيام القادمة ؟).

ماهو الشيء و الشعور الجميل الذي سينقلني لواقع أجمل في الأيام القادمة ؟ — Yasmine Sabri (@yasminesabri) July 15, 2021

وقالت ياسمين صبري في التغريدة الثانية: (ماهي النقلة الرائعة والمدهشة التي ستتجلي في عالمي ؟).

ماهي النقلة الرائعة والمدهشة التي ستتجلي في عالمي ؟ — Yasmine Sabri (@yasminesabri) July 15, 2021

وسخرت التعليقات في البداية من ياسمين صبري، متسائلين ماذا تريد أكثر بعد زواجها من أحمد أبو هشيمة، وهو يوجد واقع أجمل من واقعها حالياً.

إلى أن بدأ آخرون بتخمين أنها حامل وتنتظر طفلها الأول، وهو ما لم تعلنه ياسمين صبري رسمياً، ولم تنف الموضوع أو تؤكده .

تهديد من ياسمين صبري

وفي سياق آخر، عادت ياسمين صبري مؤخراً للتأكيد على أنها لا تمتلك أي حساب عبر تطبيق (فيسبوك).

وهددت ياسمين صبري بإغلاق الصفحات التي تحمل اسمها، وكتبت في تغريدة عبر (تويتر): (لا يوجد لدي أي حسابات على (فيس بوك)، وكل الحسابات مزورة وسأقوم بإغلاقها).

لا يوجد لدي اي حسابات علي الفيس بوك

وكل الحسابات مزورة وسأقوم بإغلاقها. #ياسمين_صبري — Yasmine Sabri (@yasminesabri) July 30, 2021

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