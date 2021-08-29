عقوبة قاسية في انتظار شيكابالا بعد المشاجرة الأخيرة مع رئيس الاتحاد المصري

من المتوقع أن يصدر بحق قائد فريق الزمالك المصري محمود عبد الرازق الشهير بلقب ” شيكابالا“، عقب المشاجرة الأخيرة التي نشبت مع رئيس الاتحاد المصري المؤقت أحمد مجاهد قبيل احتفال الزمالك بالتتويج باللقب للموسم المنصرم.

شيكابالا وتفاصيل الشجار مع أحمد مجاهد

وكشفت وسائل إعلام مصرية، أن المشاجرة التي نشبت بين لاعب الزمالك شيكابالا ورئيس الاتحاد المصري أحمد مجاهد، جاءت بعد رفض الأخير للاعبي الزمالك المستبعدين من الاحتفال مع الفريق باللقب داخل أرضية ملعب “بترو سبورت” في العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضحت تلك التقارير، أن رئيس الاتحاد المصري قد توجه بدرع الدوري وقام بتسليمه إلى رئيس نادي الزمالك حسن لبيب دون أي من المراسم إثر ذلك الشجار، حيث رفض شيكابالا استلام الدرع مع زملائه، لكنه تواجد مرة أخرى بصحبتهم مرة أخرى عقب مغادرة رئيس الاتحاد المصري أحمد مجاهد.

أزمات شيكابالا والعقوبات

وكانت من أشهر العقوبات القاسية التي تعرض لها لاعب فريق الزمالك شيكابالا في عام 2003، مع مدرب الفريق البيضاوي المصري للناشئين الأسبق الراحل فاروق السيد.

وقرر الاتحاد المصري معاقبته والايقاف لمدة عام ونصف، جاءت بعد تقديم الأخير شكوى ضده في الاتحاد المصري.

وتعرض كذلك للإيقاف لمدة ثلاثة مباريات وتغريمه 30 ألف جنيه مصري بسبب مهاجمة جماهير غريمه التقليدي الأهلي في المباراة التي جمعت كلا الفريقين في عام 2007.

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وكذلك في عام 2008 صدر قرار الإيقاف بحقه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” لمدة 6 شهور وتغريمه 990 ألف يورو، جراء قيامه بترك نادي باوك اليوناني.

خناقة شيكابالا مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة pic.twitter.com/UnJB0qMWSg — Abdelhamed Galal (@AbdelhamedGalal) August 28, 2021

وكذلك في أحداث لقاء السوبر المصري الذي أقيم بين الأهلي والزمالك في دولة الإمارات في عام 2020، تعرض اللاعب للإيقاف ل 8 مباريات وتغريمه100 ألف جنيه.

وفي شهر مايو الماضي من العام الجاري تعرض كذلك للإيقاف لمباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه مصري، ومن المتوقع أن ينظر في حق اللاعب عقوبة قاسية بسبب تصرفه الأخير مع رئيس الاتحاد المصري مجاهد والتي لم تعلن بعد.

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