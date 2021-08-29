طالبان تحظر الموسيقى وتمنع المذيعات من الظهور في وسائل الاعلام بقندهار

أفادت وكالة “بجهواك” الأفغانية، أن حركة طالبان التي تسيطر على السلطة في أفغانستان، فرضت اليوم الأحد، حظراً على بث الموسيقى وظهور المذيعات على محطات التلفزيون والإذاعة في ولاية قندهار جنوبي البلاد.

جاء ذلك حسبما أعلنت وزارة الثقافة والاعلام المحلية في الولاية.

Music, female presenters banned in Kandahar radios, TVs https://t.co/wgacv37nSj pic.twitter.com/WtttWPnxGR — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 29, 2021

وقبل أيام أكدت أنها ستفرض حظرا على الاستماع إلى الموسيقى في الأماكن العامة.

طالبان تسيطر على أفغانستان مرة اخرى

يذكر أنه بعد يوم على فرض “طالبان” سيطرتها على العاصمة كابل في 15 أغسطس الحالي، أعلنت قناة TOLOnews أن مذيعات القناة يواصلن القيام بعملهن عبر تقديم نشرات الأخبار.

وفي وقت سابق صرحت “طالبان” بأن الموظفات الأفغانيات سيتمكن في المستقبل من العودة إلى عملهن بعد وضع قواعد ذات الصلة.

ودعت الحركة يوم الجمعة النساء العاملات في قطاع الصحة للعودة إلى عملهن، وشددت على أنها لن تضع أي عراقيل أمام عودتهن لتنفيذ مهامهن على نحو طبيعي.

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مع ذلك، أبلغت معلمات وغيرهن من العاملات في بعض الولايات الأفغانية عن تعرضهن لمضايقات من قبل مقاتلي الحركة بالرغم من تعهد الحركة بوضع سياسة للحفاظ على أمن النساء.

وتزامن قرار حظر الموسيقى وعمل المذيعات مع وصول زعيم الحركة الملا هبة الله آخوند زاده إلى مدينة قندهار قادما من الخارج، وعقده اجتماعات مع القيادات السياسية للحركة في إطار المشاورات من أجل تشكيل حكومة جديدة.

هل تعرض طالبان على النساء المشاركة في النشاطات الإدارية

وفي سياق ذي صلة نقلت وكالة أنباء رويترز عن طالبان أن الحركة ستدعو النساء إلى المشاركة في نشاطات الإدارة الجديدة لأفغانستان، وستعرض مناصب على مسؤولين في الحكومة السابقة.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الحركة الاسلامية أن الحركة ستعرض على بعض أعضاء الإدارات الأفغانية السابقة مناصب في الحكومة الجديدة.

وأفاد المتحدث، حسب الوكالة، بأن مشاورات تجري الآن بين قادة الحركة والقادة السابقين للبلاد، مضيفا أيضا أنه ستتم دعوة النساء أيضا للمشاركة في أعمال الإدارة الجديدة.

إلى ذلك، صرّح وردك الحنفي، المتحدث باسم طالبان بأن مستقبل النظام الإسلامي في البلاد سيتضح في الأيام المقبلة.

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