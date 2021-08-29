ريتا جوهال تفضح رياض محرز من جديد وتكشف أسرارًا غريبة عن انفصالهما

كشفت طليقة رياض محرز النجم الدولي الجزائري ومهاجم فريق مانشستر سيتي “ريتا جوهال”، عن أسبابها الغريبة عن انفصالها عن الأخير نهاية العام الماضي.

ريتا جوهال ورياض محرز

وقالت عارضة الأزياء البريطانية ذو الأصول الهندية ريتا جوهال 28 عامًا في مقابلة صحفية مع صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، “محرز تحول من أب عادي يتسوق بشكل طبيعي إلى رأس مالي كبير عقب انتقاله إلى صفوف فريق مانشستر سيتي وحصوله على راتب ضخم يبلغ قيمته 160 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد”.

وأردفت جوهال، ” انهيار صفقة انتقال صفقة هاري كين نجم فريق توتنهام والانتقال إلى مانشستر سيتي هذا الصيف، ربما تكون زوجة هاري محظوظة بنجاتها، وعلى الآخرين توخي الحذر”.

ذكرت طليقة رياض محرز المطربة ريتا جوهال بأن النجم الجزائري الذي غيرت دينها من أجله تغير عليها و على عائلتها منذ انتقاله الى #مانشستر_سيتي و تفاجأت بعلاقته الجديدة عن طريق الإنستغرام ، قالت بأن على كيت كين زوجة المهاجم هاري أن تتنفس الصعداء الآن بعد فشل صفقة انتقال زوجها للسيتي ! pic.twitter.com/gCIFhhFiFF — Portsmouthy_q8 (@portsmouthy_q8) August 29, 2021

وأضافت، ” لا يمكنني التعليق على حياة الآخرين، ولكن الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي قد غير زوجي، وكذلك الشهرة قد دخلت رأس رياض محرز وتغير بشكل كبير حينما رحل عن صفوف مانشستر سيتي، لكن مسيرة لاعب كرة القدم لا تدوم طويلاً”.

ريتا جوهال ونمط حياة رياض محرز

واستكملت، يجب أن يظلوا متمسكين ومخلصين لمن يهتمون لأمرهم، حتى عندما ينتقلون إلى نادٍ كبير، لأنه ينتهي الأمر بهم من هو حقًا لهم عند انضمامهم هناك”.

وتابعت، ” لقد شعرت حينما انتقل رياض محرز من ليستر إلى مانشستر سيتي بالبرودة اتجاهي، والتصرف المختلف معي عما كان عليه في السابق، إنه يحتفل ويتصرف كلاعب كرة قدم، أنا لا أكرهه ولكنني مصدومة وحزينة مما يفعله”.

وبينت طليقة محرز، ” لقد تركني فجأة ويلقي اللوم على ضغوط مانشستر سيتي، وهو الآن يقضي كل وقته في التجول في أرجاء العالم في إجازة دون أي اهتمام للآخرين”.

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وأكدت، أن رياض محرز غير إيمانها، حيث أنها توقفت عن تناول شرب الخمر وعاشت حياة هادئة مع النجم الجزائري حينما التقته لأول مرة.

فخر العرب الجزائري رياض محرز مع حبيبة قلبه الجميلة تايلور🥰🔥 pic.twitter.com/Cxhf2h1v1E — Screen Mix (@ScreenMix) August 23, 2021

وأضافت، ” في عام 2014، لم يكن لديّ أي فكرة عن هويته، ولم يكن اسما كبيرًا في ذلك الوقت، لكنه كان ساحرًا، وكان لطيفًا بالنسبة لي وجلعن أشعر بأنني متميزة، وكان زواجنا في حفل سري وصغير داخل المنزل برفقة عائلاتنا والمقربين”.

وختمت،” اكتفيت بدور ربة المنزل وتربية أطفالي في حين كان رياض محرز يذهب للعب كرة القدم مع ليستر سيتي، لكن حينما انتقل إلى مانشستر سيتي تغير كل شيء”.

ومن الجدير بالذكر، فإن رياض محرز أعلن في شهر نوفمبر من العام الماضي، انفصاله عن زوجته السابقة ريتا جوهال بعد إنجابها ابنتين، ومواعدة عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد التي تكللت بإعلان خطوبته منها في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

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