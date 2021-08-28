يوفنتوس يسقط أمام إمبولي في أول مباراة بعد رحيل صاروخ ماديرا (شاهد)

أخفق فريق يوفنتوس الإيطالي بخسارة نظيفة أمام منافسه الضيف إمبولي بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” الأليانز”.

هدف إمبولي في شباك يوفنتوس

ونجح فريق إمبولي من تسجيل هدف الفوز على الفريق المستضيف يوفنتوس، حيث جاء في الدقيقة ال21 عن طريق ليوناردو مانكوسو بتسديدة قوية سجلها اللاعب بقوة في شباك المرمى بعد عرضية جميلة.

وحاول فريق يوفنتوس تسجيل هدف تقليص الفارق في المباراة، إلا أنه لم يحلف في ذلك وسط إهدار الكثير من الفرص في هز شباك مرمى الفريق الضيف إمبولي.

وتعد مباراة يوفنتوس الأولى له بعد رحيل هداف فريق السيدة العجوز البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق الإيطالي إلى ناديه الأسبق مانشستر يونايتد في وجهة غير متوقعة لعشاق رياضة كرة القدم.

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وقد سجل رونالدو مع فريق يوفنتوس قبل رحيله أكثر من 100 هدف، كما وتوج مؤخرًا بصدارة هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” برصيد 29 هدفًا خلال منافسات الموسم المنصرم.

تشكيلة فريق يوفنتوس

ودخل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، في تشكيلة أساسية أمام منافسه إمبولي، حيث تواجد في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: أليكس ساندرو، جورجيو كيلليني، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي.

أما في وسط الفريق آتى كلاً من: وستون مكيني، رودريغو بيتانكور، ديان كولوسيفسكي، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، كييزا، ألفارو موراتا، باولو ديبالا.

تشكيلة فريق إمبولي

ولعب المدرب الإيطالي أليسيو ديونيزي في مواجهة صعبة أمام منافسه يوفنتوس، حيث كان في حراسة المرمى غولييلمو فيكاريو.

أما في دفاع الفريق آتى في التشكيلة كلاً من: فابيانو باريزي، سيموني رومانيولي، بيتر ستويانوفيتش، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: نديم بايرامي، صامويل ريتشي، فيليبو باندينيلي.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، ليوناردو مانكوسو، أندريا بينامونتي، باتريك كوتروني.

يوفنتوس يعاني في غياب رونالدو ويخسر أمام إمبولي بهدف نظيف❌ pic.twitter.com/CJA0f1gByf — Yallakora (@Yallakoranow) August 28, 2021

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

واحتل فريق إمبولي في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط بعد فوزه على يوفنتوس، بينما جاء الأخير في المركز الثالث عشر برصيد نقطة حيدة خلال منافسات الموسم الجاري.

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