هذا ما دار بين أمير قطر وعبدالفتاح السيسي في أول لقاء بينهما وجها لوجه

قالت وكالة الأنباء القطرية “قنا” إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اللقاء الذي عقد بينهما اليوم في بغداد تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الملحة.

ويعد هذا اللقاء هو الأول وجها لوجه بين السيسي والشيخ تميم، منذ صعود السيسي لسدة الحكم في مصر عبر انقلاب عسكري قاده ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.

السيسي يجتمع مع أمير #قطر ، وكان إعلامه يشتم الشيخ تميم بأخس الكلمات وأحقرها ، اليوم سيتكلم موسى والباز وأديب والديهي وغيرهم بكل أدب ووقار عن أمير قطر ، رخيص جدا هذا النوع من الإعلام ، رخيصة جدا هذه النوعية من الإعلاميين ، ما خسرته #مصر من قيمتها وقامتها بذلك الانحطاط يعصب تداركه pic.twitter.com/FsEHKpNz4V — جمال سلطان (@GamalSultan1) August 28, 2021

أمير قطر والسيسي في بغداد

ورفضت الدوحة انقلاب السيسي على مرسي ورفضت التعامل مع النظام المصري، ثم جاءت المقاطعة وحصار قطر الجائر الذي شارك فيه السيسي، لتنتهي هذه المقاطعة التي استمرت أكثر من 3 سنوات بمصالحة خلال قمة العلا بالسعودية.

هذا وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الأمير تميم والسيسي وخلال اللقاء الذي عقد بينهما اليوم على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، “استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

ويشار إلى أن هذه اللقاء جاء بعد أيام من تسلم وزير الخارجية المصري سامح شكري أوراق اعتماد السفير القطري المفوض فوق العادة لدى القاهرة سالم مبارك آل شافي.

تميم بن حمد ينشر صورة جماعية من مؤتمر بغداد

هذا وعلق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي أقيم، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد.

وغرد أمير قطر عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “نشكر الأشقاء في العراق على تنظيم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، ونعبر عن تقديرنا لهذه المبادرة الهامة لاستعادة العراق لمكانته في المنطقة والعالم والتي تعكس أهمية التحرك الجماعي في خفض التوترات بالإقليم وتعزيز علاقات التعاون بين دولنا خدمة لأمننا ومصالحنا المشتركة”.

وأرفق أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع تغريدته صورة جماعية مع كافة القادة الذين شاركوا في قمة بغداد للتعاون والشراكة.

نشكر الأشقاء في العراق على تنظيم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، ونعبر عن تقديرنا لهذه المبادرة الهامة لاستعادة العراق لمكانته في المنطقة والعالم والتي تعكس أهمية التحرك الجماعي في خفض التوترات بالإقليم وتعزيز علاقات التعاون بين دولنا خدمة لأمننا ومصالحنا المشتركة. pic.twitter.com/Y7cvEaUV8h — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) August 28, 2021

ويظهر في الصورة مع أمير قطر، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس زراء الكويت، صباح خالد الصباح، ووزراء خارجية إيران والسعودية وتركيا.

وشهد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة اللقاء الأول بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أن قررت مصر قطع علاقاتها مع قطر في عام 2017، لكن وقعت المصالحة بين الدولتين بعد توقيع بيان العلا في السعودية مطلع العام الجاري، وأسدل الستار على الأزمة الخليجية.

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وخلال لقائه بالرئيس المصري، أعرب أمير دولة قطر عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية، كما أشاد بما تم في الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون بين البلدين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وأكد أمير قطر خلال اللقاء أيضا على أن قطر تتطلع لتعزيز التباحث مع مصر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصة في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.

كما تم التوافق في اللقاء على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة، وكذلك استمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، تماشيا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم في إطار ما نص عليه “بيان العلا”.

كلمة أمير قطر في مؤتمر بغداد

وفي كلمته بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، اليوم السبت، أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن ثقته في أن العراق يعيد اكتشاف مسار قوته، ودعا المجتمع الدولي إلى دعمه.

كما أبدى أمير قطر في كلمته خلال قمة دول جوار العراق المنعقدة في بغداد ثقته بأن العراق يعيد اكتشاف مصادر قوته وأهمها الإنسان العراقي.

وأكد أنه يثمن الجهود المبذولة في إرساء الأمن والاستقرار في العراق.

وأعرب أمير قطر عن إيمانه بأن العراق مؤهل للقيام بدور فاعل في إرساء الأمن والسلم في المنطقة.

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