موعد ومعلق مباراة برشلونة وخيتافي والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

يستضيف ملعب الكامبنو مباراة قوية بين فريق برشلونة أمام نظيره خيتافي مساء اليوم الأحد، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي

وستنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، البحرين، قطر، سوريا، لبنان، الأردن، بينما ستكون عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا.

وبتوقيت عند الساعة السابعة مساءً في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب في تمام الساعة الرابعة مساءً.

⚽ | برشلونة 𝐕𝐒 خيتافي

🏆 | الدوري الاسباني 🇪🇦

⏱️ | 06:00 مساءً 🇸🇦

🎙️ | سوار الذهب pic.twitter.com/oj3M48ZrhF — سهيل (@H_U_51) August 28, 2021

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين برشلونة ومنافسه خيتافي عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على المباراة بين برشلونة وخيتافي عبر شبكة قنوات “”beIN Sports” المعلق الرياضي السوداني سوار الذهب.

تشكيلة فريق برشلونة

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الهولندي رونالد كومان المباراة أمام منافسه الضيف خيتافي، حيث سيكون في حراسة المرمى تيير شتيغن.

📋 قائمة الفريق لمباراة الأحد ⚽ برشلونة 🆚 خيتافي pic.twitter.com/EjD1EMN1vV — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 28, 2021

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، بينما في وسط الفريق سيلعب كلاً من: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، مارتن برايثوايت، أنطوان جريزمان.

تشكيلة فريق خيتافي

وسيلعب المدرب ميتشيل في تشكيلة أساسية أمام منافسه برشلونة، حيث سيكون في حراسة المرمى دافيد سوريا.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: ماتياس أوليفيرا، ستيفان ميتروفيتش، دكونام دجيني، داميان سواريز.

بينما في خط الوسط سيأتي كلاً من: كارليس ألينيا، نيمانيا ماكسيموفيتش، ماورو أرامباري، فيتولو، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، ساندرو راميريز، أونال.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق برشلونة ” البلوغرانا” في المركز الثامن من الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما جاء منافسه خيتافي في المركز الثامن عشر دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

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