موعد مباراة قمة الإثارة بين ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي مواجهة من العيار الثقيل أمام منافسه بطل أوروبا فريق تشيلسي مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي على أرض ملعب “الآنفيلد”.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

وستنطلق صافرة بدء مواجهة القوة والإثارة بين فريق ليفربول ومنافسه تشيلسي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

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وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين ريال مدريد ونظيره ريال بيتيس عبر شبكة قنوات “”beIN Sports” المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة فريق ليفربول

وسيلعب المدرب الألماني يورغن كلوب المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه تشيلسي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى أليسون بيكر.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: فيرجيل فان ديك، إبراهيما كوناتي، أرنولد، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: جوردان هندرسون، نابي كيتا، جيمس ميلنر، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، دييغو جوتا، ساديو ماني، محمد صلاح.

تشكيلة فريق تشيلسي

وسيدخل الألماني توماس توخيل في تشكيلة أساسية أمام منافسه ليفربول، حيث سيكون في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: سيزار أزبيليكويتا، ماركوس ألونسو ميندوزا، رييس جيمس، بن تشيلويل.

بينما في وسط الفريق سيلعب كلاً من: نغولو كانتي، كاي هافرتز، كريستيان بوليسيتش، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، تيمو فيرنر، تامي أبراهام، أرماندو بروخا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق الضيف تشيلسي “البلوز” في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط.

بينما يأتي الفريق المنافس والمستضيف للقاء فريق ليفربول “الريدز” في المركز الثالث متساويًا بنفس النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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