موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ريمس بحضور ميسي والقنوات الناقلة

يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خارج ميدانه أمام الفريق المستضيف ريمس مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي على أرض ملعب “اوغست ديلاون” بمشاركة جوهرة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريمس

وستقام المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين العراق، اليمن، قطر، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن.

وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، بينما في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين باريس سان جيرمان ونظيره ريمس عبر شبكة قنوات ” beIN Sports ” الرياضية القطرية، حيث سيتم نقلها عبر قناة “beIN Sports HD 2” الناقلة لمجريات اللقاء بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013.

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وكذلك بمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات اللقاء المنتظر بين الفريقين عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” القطرية المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

وسيلعب المدير الفني للفريق الباريسي “ماوريسيو بوتشيتينو”، في تشكيلة أمام منافسه ريمس في منافسات الدوري الفرنسي حيث سيتواجد في حراسة المرمى كليور نافاس.

بينما سيأتي في دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، عبده ديالو، بريسنيل كيمبيمبي، تيلو كيرير، أشرف حكيمي، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: جيورجينيو فاينالدوم، أندير هيريرا، ماركو فيراتي.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، آنخيل دي ماريا، ماورو إيكاردي، ليونيل ميسي.

تشكيلة فريق ريمس

وسيدخل المدرب الإسباني أوسكار جارسيا بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام المنافس الضيف باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، حيث سيكون في حراسة المرمى بريدراغ رايكوفيتش.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: أندرو جرافيلون، يونس عبد الحميد، فوت فايس، بينما جاء في خط الوسط سيكون كلاً من: ماثيو كافارو، موريتو كاساما، أليكسيس فليبس، ديون لوبي.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، كاي سيرهاوس، ناثانايل مبوكو، ميتشيل فان بيرغن.

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