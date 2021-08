مشاجرة بالأيدي بين شيكابالا ورئيس الاتحاد المصري تلغي مراسم تتويج الزمالك باللقب (فيديو)

نشب شجار بالأيدي بين قائد فريق الزمالك المصري محمود عبد الرازق الشهير ب ” شيكابالا” مساء يوم الجمعة الماضية، مع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المؤقت أحمد مجاهد، أدت إلى إلغاء مراسم تتويج الزمالك باللقب عقب مباراته الأخيرة أمام البنك الأهلي مع ختام الدوري المصري.

وكشفت وسائل إعلام مصرية، أن المشاجرة التي نشبت بين لاعب الزمالك شيكابالا ورئيس الاتحاد المصري أحمد مجاهد، جاءت بعد رفض الأخير للاعبي الزمالك المستبعدين من الاحتفال مع الفريق باللقب داخل أرضية ملعب “بترو سبورت” في العاصمة المصرية القاهرة.

وتعادل فريق الزمالك المصري “القلعة البيضاء”، أمام منافسه البنك الأهلي بهدف لكليهما في الجولة الأخيرة مع ختام منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل فريق الزمالك الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة ال72 عن طريق أيمن حنفي، بينما جاء هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال84 لصالح فريق البنك الأهلي اللاعب كريم بامبو.

وأوضحت تلك التقارير، أن رئيس الاتحاد المصري قد توجه بدرع الدوري وقام بتسليمه إلى رئيس نادي الزمالك حسن لبيب دون أي من المراسم إثر ذلك الشجار، حيث رفض شيكابالا استلام الدرع مع زملائه، لكنه تواجد مرة أخرى بصحبتهم مرة أخرى عقب مغادرة رئيس الاتحاد المصري أحمد مجاهد.

وتوج فريق الزمالك المصري بلقب الدوري المصري في المرة ال13 في تاريخ مسيرته بعد غياب عن التتويج لمدة 6 سنوات، جاء ذلك بعد نجاح الفريق البيضاوي من الانفراد في صدارة ترتيب الدوري المصري بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي وحامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري.

وتربع فريق الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 80 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق الأهلي برصيد 76 نقطة في المركز الثاني.

أما في المركز الثالث آتى فريق سموحة برصيد 54 نقطة، بينما جاء في المركز الرابع فريق بيراميدز برصيد 53 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن فريق المصري البورسعيدي الذي جاء في المركز الخامس برصيد 50 نقطة من منافسات جدول الترتيب.

