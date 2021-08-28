متحرش الخرج في السعودية يثير ضجة .. تعرض فتاة لتحرش جماعي في مكان عام! (شاهد)

شهدت السعودية حادثة تحرش جديدة أثارت جدلاً واسعاً، حيث تصدر وسم “متحرش الخرج” حين تعرضت سيدة لكم هائل من المضايقات من قبل مجموعة من الشباب، وذلك في أحد الأماكن العامة بمحافظة الخرج.

7 شبان وفتاة واحدة

ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تجمهر مجموعة من الشباب، يبلغ عددهم نحو 7، حول فتاة ترتدي عباءة ونقاب.

وبدأ الشباب بتعقب سير الفتاة، معتدين عليها لفظياً وجسدياً، فيما هي تحاول الهرب منهم والسير في طريق آخر.

#متحرش_الخرج مقطع لمجموعة من الهمج اعترضوا طريق "سيدة" ولحق بها أحدهم. pic.twitter.com/qieuxN8K9b — سالفة الهاشتاق (@Hashtagat_1) August 28, 2021

متحرش الخرج

وتحت هاشتاج (متحرش الخرج)، طالب الناشطون الجهات الأمنية بوضع حد لهذه الحوادث التي تكررت بكثرة في الآونة الأخيرة.

اقرأ أيضاً: السعودية مشاعل القحطاني صاحبة المقاطع الفاضحة تستفز السعوديين مجددا (فيديو)

وجاء في التعليقات: (صدق الرجوله كلمه ثقيله مايحملها اشباه الذكور لو فيهم رجال كان منع اللي قاعد يصير سوا منهم او منها “بصد والابتعاد” اتمنى من البعض تعلم الرجوله الحقيقيه من الانبياء والاسلاف).

#متحرش_الخرج صدق الرجوله كلمه ثقيله مايحملها اشباه الذكور لو فيهم رجال كان منع اللي قاعد يصير سوا منهم او منها "بصد والابتعاد" اتمنى من البعض تعلم الرجوله الحقيقيه من الانبياء والاسلاف — qu.i999 (@I999Qu) August 29, 2021

وكتبت أخرى على وسم “متحرش الخرج”: (نطالب بالقبض عليهم ومعاقبتهم).

نطالب بالقبض عليهم ومعاقبتهم #متحرش_الخرج — جود (@jnjn_24) August 29, 2021

واقترح آخر أن يتم استبدال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بجهاز لحفظ الذوق العام، وكتب: (اذا قلنا رجعوا الهيئه تشنج البعض و كأنك سابه و ساب اهله).

وتابع: ( طيب طالما ما تبون الهيئة يفترض إنشاء جهاز يهتم بحفظ الادب و الذوق العام يوقف ذا السرابيت عند حدهم و يصير له هيبه مثل هيبه الهيئة اللي كان ذا السفله و امثاله لا شافوها تجيهم ام الركب).

اذا قلنا رجعوا الهيئه تشنج البعض و كأنك سابه و ساب اهله ..

طيب طالما ما تبون الهيئة يفترض إنشاء جهاز يهتم بحفظ الادب و الذوق العام يوقف ذا السرابيت عند حدهم و يصير له هيبه مثل هيبه الهيئة اللي كان ذا السفله و امثاله لا شافوها تجيهم ام الركب #متحرش_الخرج — #Adnaan حزم# (@adnaan110) August 29, 2021

وطالبت مغردة باسم منيرة، تطبيق أقصى العقوبات عليهم قائلة: (تطبيق اقصى عقوبات التحرش عليهم ويعاقب من يبرر لهم فعلهم بعد).

تطبيق اقصى عقوبات التحرش عليهم

ويعاقب من يبرر لهم فعلهم بعد #متحرش_الخرج https://t.co/WA3jeL2ykZ — 🇸🇦💚Munira (@imnmn2) August 28, 2021

وعبر آخر عن استغرابه بالقول: (ودك تدخل عقله تشوف وش يفكر فيه وهو يتعرض للحريم ياوجه استح).

#متحرش_الخرج

ودك تدخل عقله تشوف وش يفكر فيه وهو يتعرض للحريم

ياوجه استح تفوو — عبدالكريم (@fhugt12) August 28, 2021

ووصف آخر المتحرشين بالمسعورين، مطالباً بالقبض عليهم.

ونوه آخر إلى ملابس الفتاة قائلاً: ( الله يلعنكم متغطيه ومستتره وتحرش همج سذج هملق مجمع اشباه رجال).

الله يلعنكم متغطيه ومستتره وتحرش همج سذج هملق مجمع اشباه رجال #متحرش_الخرج — هاترك ⚜️ (@olo9990) August 29, 2021

المفارقة أن محافظة الخرج، شهدت في بداية الشهر الجاري حادثة مُشابهة، وتصدر حينها وسماً يحمل نفس الاسم، متحرش الخرج.

ذلك بعدما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة تحرش شاب بفتاة في حديقة عامة في محافظة الخرج بالسعودية.

ويظهر الشاب بالفيديو وهو يُطارد الفتاة ويعتدي عليها بالضرب، بينما يقول ملتقط الفيديو إن الشاب طلب من الفتاة حسابها على (سناب شات)، وحين رفضت وطلبت منه الابتعاد، قام بمطاردتها وضربها ولمسها رغماً عنها.

مقطع متداول لشخص يعتدي بالضرب على سيدة تبيع على الطريق في الخرج#متحرش_الخرج pic.twitter.com/77ikDulVGr — WHR (@whrumor) August 9, 2021

وأوضح ملتقط الفيديو أن الفتاة تعمل كبائعة في الحديقة، مضيفاً: (أتمنى يتم القبض عليه ويعرفون مين هو، والبنت متحتشمة ومتنقبة ومافيها شيء).

وتصدر الفيديو حينها التريند الأول في السعودية عبر هاشتاج (متحرش الخرج)، طالب خلاله المغردون بإلقاء القبض على الفاعل، وتغليظ عقوبة التحرش التي انتشرت في الآونة الأخيرة، واقترح مغردون أن يتم إخصاء المتحرشين.

متحرش بريدة

وقبلها بأيام فقط، شهدت السعودية حادثة تحرش أثارت الغضب بعدما تداول ناشطون مقطع فيديو يوثق لحظة تحرش وافد من الجنسية الآسيوية، بامرأة تجلس داخل سيارتها، الامر الذي دفع مغردون لاطلاق هاشتاج متحرش بريدة.

اقرأ أيضاً: الفنانة السعودية نيرمين محسن ترتدي الحجاب:”اللهم اغفر لي ما مضى”

ويظهر بالفيديو الذي تم تصويره في شارع المشاغل في مدينة بريدة، لحظة وقوف المتحرش بالقرب من سيارة المرأة، ثم اقترب من باب السائقة، وقام بأفعال خادشة للحياء.

وعلقت المرأة على الفيديو الذي تعتذر (وطن) عن نشره لما يحتويه من إيحاءات خارجة، بالقول: (قبل لا أصور، كان يسوي حركات أقوى من كذه، ويطق الباب ويحاول يجبرني أفتح الباب له).

وتابعت: (أتمنى الفيديو يوصل عدد كبير ويتم القبض عليه).

ودشنت هاشتاج متحرش (بريده شارع المشاغل)، طالب خلاله المغردون بسرعة القبض على المتحرش الآسيوي.

ولاحقاً، نشر حساب (سناب الداخلية)، فيديو يوثق إلقاء شرطة منطقة القصيم القبض على متحرش بريدة.

متحرش أبها

وأثارت حادثة (متحرش أبها) ضجة واسعة أيضاً حين نشرت وزارة الداخلية السعودية عبر (سناب الداخلية) أجزاء من المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص بالتحرش بفتاة في أحد المراكز التجارية في مدينة أبها، معلنةً القبض عليه.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو يوثق اللحظة التي تعرضت لها فيها فتاة للتحرش من قبل الشاب.

Hashtag summary? A man is assaulting a female inside women’s toilet in Abha 😳😳👇🏽 #متحرش_ابها pic.twitter.com/DTS3dVEM8v — مختصر الهاشتاق (@M5t9r_Hashtag) July 27, 2021

ويكشف مقطع الفيديو الذي صورته الفتاة بنفسها عبر هاتفها الشخصي إصرار الشاب المتحرش على الدخول لحمام السيدات معها واللحاق بها في الوقت الذي تطلب منه الخروج وتركها وشأنها.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك