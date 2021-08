مانشستر سيتي يكتسح أرسنال بهزيمة ثقيلة ومذلة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

اكتسح حامل اللقب السابق مانشستر سيتي نظيره أرسنال بخماسية نظيفة دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز فريق مانشستر سيتي أولى أهداف اللقاء عن طريق الألماني إيلكاي غوندوغان في الدقيقة ال7 برأسية جميلة عانقت شباك مرمى فريق المنافس أرسنال “الجانزر”، بينما سجل فيران توريس في الدقيقة ال12 بتسديدة قوية سجلها اللاعب على يمين حارس المرمى.

وفي الدقيقة ال43 نجح اللاعب غابرييل خيسوس سددها اللاعب ببراعة على يسار شباك فريق أرسنال، لينتهي منتصف اللقاء بتقدم الفريق السماوي بثلاثية نظيفة دون رد.

ومع مجريات أحداث الشوط الثاني من اللقاء، عاد فريق مانشستر سيتي لهز شباك أرسنال في الدقيقة ال53 عن طريق رودريغو كاسكانتي بتسديدة قوية سجلها اللاعب من خارج منطقة الجزاء.

وعاد اللاعب توريس لإحراز هدفه الثاني والخامس في اللقاء في الدقيقة ال84 من عمر زمن اللقاء، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بخماسية نظيفة دون مقابل.

وشهد اللقاء طرد لاعب فريق أرسنال جرانيت شاكا في الدقيقة ال35، بعد عرقلته الواضحة لأحد لاعبي الفريق المنافس، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب ويخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

ولعب المدرب الإسباني “بيت جوارديولا” بتشكيلة أساسية أمام منافسه أرسنال في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي، حيث تواجد في حراسة مرمى الفريق البرازيلي إيدرسون.

وفي مركز خط الدفاع لعب كلاً من اللاعبين، زينشينكو، جون ستونز، روبن دياز، جواو كانسيلو.

بينما كان في مركز خط الوسط: اللاعب رودريغو كاسكانتي، بيرناردو سيلفا، إيلكاي غوندوغان، كيفين دي بروين، أما في خط الهجوم لعب الثلاثي، فيران توريس، غابرييل خيسوس، فيل فودين.

ودخل المدرب ميكل أرتيتا بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منافسه مانشستر سيتي، كان في حراسة المرمى بيرند لينو.

