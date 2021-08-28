كاتب فلسطيني يضع ضاحي خلفان في موقف محرج بعد حديثه عن ذكاء محمد بن راشد

وضع الكاتب الفلسطيني نظام المهداوي، نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان في موقف محرج بعد محاولة الأخير تلميع صورة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.

وكتب ضاحي خلفان تغريدة أثارت سخرية واسعة حسب ما رصدت “وطن”، قائلاً : (من لم يتعلم من محمد بن راشد فاته التعلم).

من لم يتعلم من محمد بن راشد فاته التعلم.

(ضاحي خلفان بن تميم) — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 27, 2021

ورد الكاتب نظام المهداوي على تغريدة ضاحي خلفان قائلاً له (لا يذكر محمد بن راشد في الغرب الا وتذكر ساديته وسجنه لنسائه بناته وزوجاته ولا تذكر دبي الا مقرونة بالدعارة وغسيل الأموال وسجون التعذيب. تعلموا يا عرب من قدوة خلفان).

لا يذكر محمد بن راشد في الغرب الا وتذكر ساديته وسجنه لنسائه بناته وزوجاته ولا تذكر دبي الا مقرونة بالدعارة وغسيل الأموال وسجون التعذيب. تعلموا يا عرب من قدوة خلفان https://t.co/fJya6ZAp9b — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) August 28, 2021

وأثارت تغريدة خلفان سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد محاولته تلميع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد الذي طالته العديد من الفضائح مؤخراً.

يتعلم منه كيف يسجن بنته لطيفه في قبو، ولا كيف هربت زوجته وابنته ولسعوه على قفاه؟؟؟!!!!

يكفي انك تعلمت منه تصير طبال برتبة عسكرية. — Abdulla (@Abdull_harbi) August 27, 2021

انت اولهم ماتعلمت الاحترام — الواثق باالله (@G24X8d2) August 27, 2021

نتعلم كيف نغسل الاموال ، نتعلم تهريب المخدرات ، نتعلم بناء اكبر عدد من النوادي الليلية في مدينة واحدة ، نتعلم افتتاح اكبر عدد من مراكز المساج !!!!!!!! — Osama (@Osama_alarrabi) August 28, 2021

فضيحة محمد بن راشد مع ابنته الشيخة لطيفة

وكانت فضيحة الشيخة لطيفة ابنة محمد بن راشد قد أثارت ضجة مؤخراً بعدما خطفت بعد هربها من الإمارات وقضت فترة طويلة من الوقت مخفية عن الأنظار، مما أثار تساؤلات عن حياتها.

وكان عملاء من دبي قد ألقوا القبض على لطيفة وأعادوها إلى الإمارة عام 2018 بعد محاولتها الفرار من والدها عن طريق عبور بحر العرب.

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العام الماضي، حكم قاضٍ بريطاني بأن الشيخ محمد يحتجز كل من لطيفة وشقيقتها شمسة وأنه خطف الاثنتين في مناسبتين منفصلتين.

بينما كشفت الشيخة لطيفة آل مكتوم، ابنة حاكم دبي، عن تفاصيل احتجازها من قبل والدها من خلال رسائل مصورة سرية أرسلتها إلى أصدقائها تتهم فيها والدها بالاحتفاظ بها “رهينة”، وفق ما ذكره موقع هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” في فبراير/شباط 2021.

الأميرة هيا بنت الحسين ومحمد بن راشد

وكانت الأميرة هيا بنت الحسين قد هربت هي الاخرى من مدينة دبي، برفقة طفليها، خشية على حياتها حسبما أبلغت أصدقاءها.

حاول حاكم دبي إبقاء الحكم الذي أصدرته محكمة بريطانية في لندن بعيدا عن العامة، ولكن بلا جدوى، إذ رفضت المحكمة طلب الاستئناف الذي تقدم به وصدر حكم بإعلان ما توصلت إليه المحكمة من أجل الصالح العام.

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ووجدت المحكمة أن حاكم دبي “لم يكن صادقا مع المحكمة”.

وبعد سماع أقوال مفصّلة للشهود في القضية، خلصت المحكمة إلى أن الشيخ محمد مسؤول عن اختطاف اثنتين من بناته – من زواج سابق – وإعادتهما قسرا إلى البلاد.

فضائح حاكم دبي محمد بن راشد

عام 2000 هربت الشيخة شمسة من سكن تملكه العائلة الحاكمة بمقاطعة “سوري” في بريطانيا، ولكن ألقي القبض عليها لاحقا في مقاطعة كامبردج شير على أيدي أشخاص يعملون لصالح حاكم دبي، وقيل إنها حُقنت بمهدئ وأُعيدت قسرا إلى دبي حيث ظلت حبيسة.

ورُفض طلب من شرطة كمبريدج شير لزيارة دبي والتحقيق من قضية اختطافها.

حاولت الشيخة لطيفة الفرار من عائلة والدها مرتين ، في عامي 2002 و2018 ولكن محاولاتها باءت بالفشل. ففي المرة الأولى سجنت من قبل والدها في دبي لأكثر من ثلاث سنوات، أما في المحاولة الثانية فأعيدت قسرا إلى دبي أثناء إبحارها قبالة الساحل الهندي، ولا تزال قيد الإقامة الجبرية. وتوصل القاضي إلى صحة ادعاءاتها بتعرضها لإساءة جسدية خطيرة وصلت حد التعذيب.

وتوصل القاضي البريطاني إلى أن الشيخ محمد بن راشد “يعمل باستمرار على حرمان هاتين الشابتين من حريتهما”.

والأميرة الأردنية هيا تبلغ 45 عاما، وهي ابنة الملك الراحل حسين وكانت فارسة أولمبية سابقة، وكانت قد تزوجت من الشيخ محمد حاكم دبي، ذي السبعين عاما، عام 2004، لتصبح بذلك سادس زوجاته وأصغرهن.

ولدى الزوجين طفلان، أعمارهما 7 و11 عاما.

صدّقت الأميرة هيا في البداية تفسيرات زوجها بخصوص ما حدث لابنتيه وأنه “أنقذهما” وأصبحتا في أمان مع العائلة.

ولكن مع مطلع عام 2019، بدأت الشكوك تساور الأميرة هيا وعبرت عن قلقها، كما بدأت علاقة عاطفية مع حارسها الشخصي البريطاني.

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عندها، بدأت حملة تخويف من قبل أشخاص تابعين للشيخ محمد، كما قيل في المحكمة إن مسدسا وُضع مرتين على وسادتها، وهبطت مروحية خارج منزلها، وتلقت تهديدات بالنقل إلى سجن في منطقة صحراوية بعيدة.

وقرر القاضي أن “الأب بالتالي قد تصرف منذ نهاية عام 2018 بطريقة تهدف لترهيب الأم وتخويفها، وأنه قد شجع آخرين على القيام بذلك نيابة عنه”.

وفي أبريل/نيسان من عام 2019، هربت الأميرة هيا إلى بريطانيا، مصطحبة معها طفليها. واستمعت المحكمة كيف أصابت التهديدات الخفية من قبل الشيخ محمد، الأميرة هيا بحالة هلع وخوف على سلامتها، وساورتها مخاوف من إمكانية اختطاف طفليها وإعادتهما قسرا إلى دبي.

وفي مايو/أيار 2019، قالت إن حاكم دبي قال لها: “لن تكوني لا أنت ولا الطفلين آمنين في إنجلترا”، كما نشر قصيدة بعنوان: “عشت، ومت”.

وسمعت المحكمة كيف استخدم الشيخ علاقاته الواسعة بوسائل الإعلام لنشر سلسلة من المقالات السلبية ضد الأميرة هيا، وكان الكثير منها “غير دقيق بالكامل”.

ومن الواضح أن هذه الأحكام تشكل إحراجا شخصيا كبيرا للشيخ محمد آل مكتوم، لذا لم يكن من المستغرب أن يبذل فريقه القانوني قصارى جهده لمنع نشر الحكم أمام العامة.

وفي بيان أصدره محاموه، قال حاكم دبي إن الأحكام “تقدم وجها واحدا للقصة”.

وطالب البيان وسائل الإعلام “باحترام خصوصية أطفال” الشيخ آل مكتوم “وعدم التطفل على حياتهم في المملكة المتحدة”.

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