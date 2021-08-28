رقص مختلط وخمور في ساحة مسجد قلعة مراد يفجّر غضباً فلسطينياً واسعاً (شاهد)

أثارت لقطات من حفل موسيقي في برك سليمان التي تضم محراب ومسجد قلعة مراد بقرية أرطاس جنوب غرب مدينة بيت لحم بفلسطين، غضباً واسعاً ضد السلطة الفلسطينية.

رقص وخمور في قلعة مراد

جاء ذلك بعد انتشار فيديوهات وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توثق الحفل الذي ضم عدداً كبيراً من الفتيات والشباب، وتخلله رقص مختلط على وقع الموسيقى، وتقديم الخمور في ساحة مسجد قلعة مراد.

وهو ما فجر غضباً واسعاً بين الناشطين الفلسطينيين الذين قارنوا الواقعة بما حدث العام الماضي في مقام النبي موسى متهمين السلطة الفلسطينية بتحويل المقدسات الدينية إلى ملاهي ليالي.

وفي هذا السياق، كتب المحلل السياسي ماجد الزبدة عبر حسابه على (تويتر): (لا يخجل قادة السلطة من نشر الرذيلة وتحويل المساجد والبقاع المقدسة إلى ملاهي ليلية في الضفة المحتلة).

وتابع: (بعد فضيحة تحويل مسجد النبي موسى إلى مرقص يأتي الدور على محراب ومسجد قلعة مراد في قرية أرطاس ببيت لحم حيث حولته سلطة العار الى مرقص ليلي وبار سلطة تُسخّر كل جهودها لمحاربة الفضيلة).

لا يخجل قادة السلطة من نشر الرذيلة وتحويل المساجد والبقاع المقدسة إلى ملاهي ليلية في #الضفة المحتلة

بعد فضيحة تحويل مسجد النبي موسى إلى مرقص يأتي الدور على محراب ومسجد #قلعة_مراد في قرية أرطاس ببيت لحم حيث حولته سلطةالعار الى مرقص ليلي وبار

سلطة تُسخّر كل جهودها لمحاربة الفضيلة pic.twitter.com/dFtV7Qkz2k — ماجد الزبدة – فلسطين (@majed_zebda) August 27, 2021

(ثورة حتى آخر العار)

وقال الناشط علي ناصر: (بعد مسجد النبي موسى.. سلطة رام الله تحول محراب ومسجد قلعة مراد في قرية أرطاس ببيت لحم الى بار ومرقص.. وثورة حتى آخر العار).

بعد مسجد النبي موسى.. سلطة رام الله تحول محراب ومسجد قلعة مراد في قرية أرطاس ببيت لحم الى بار ومرقص.. وثو ر ة حتى آخر العار. — علي ناصر (@AsdzakA) August 27, 2021

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ونشر الإعلامي أحمد المقادمة، لقطات من الحفل معقباً: (سلطة فتح تحول محراب ومسجد قلعة مراد في قرية أرطاس ببيت لحم الى بار ومرقص).

بعد مسجد النبي موسى.. سلطة فتح تحول محراب ومسجد قلعة مراد في قرية أرطاس ببيت لحم الى بار ومرقص.. pic.twitter.com/DMrqimAWA3 — ‏﮼أحمد،المقادمة | 🇵🇸 ✪ (@maqadema) August 27, 2021

وألقى الكاتب والإعلامي أيمن دلول، باللوم على الجمهور والفصائل فيما حدث، قائلاً: (بعدما سكتنا ولم نقم كجمهور وفصائل بالدور المطلوب تجاه جريمة الرقص وتناول الخمور في مسجد النبي موسى، قرار فلسطيني بتحويل محراب ومسجد قلعة مراد في قرية أرطاس في بيت لحم إلى بار ومرقص).

بعدما سكتنا ولم نقم كجمهور وفصائل بالدور المطلوب تجاه جريمة الرقص وتناول الخمور في مسجد النبي موسى، قرار فلسطيني بتحويل محراب ومسجد قلعة مراد في قرية أرطاس في بيت لحم إلى بار ومرقص.. pic.twitter.com/ogzmoaM3HD — أيمن دلول – كاتب وإعلامي (@ayman22dalloul) August 27, 2021

ورأى الناشط عبود الديراباني أنه لا فرق بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية.

▪️ سلطة عباس تحول محراب ومسجد قلعة مراد في بيت لحم الى بار ومرقص!! 😳😡

لا اعتقد ان هنالك اي فرق بين الاحتلال والسلطة pic.twitter.com/SyIQTVnOtF — عبود الديراباني (@apodalderabane) August 27, 2021

ضد المجون والخمور في أرض الوقف الإسلامي

وأصدر شباب قرية أرطاس لاحقاً بياناً أكدوا خلاله شروعهم في خطوات ضد ما أطلقوا عليه (المجون والخمور في أرض الوقف الإسلامي) مؤكدين أنهم سيستمرون في حراكهم، وسيقومون بالإجراءات العملية حتى تحقيق مطالبهم كاملة.

وأشار البيان الذي نشروه عبر صفحتهم على (فيسبوك) إلى أن أبرز مطالب شباب قرية أرطاس الاطلاع على وثيقة عقد الإيجار المبرم بين شركة “ccc”، ووزارة الأوقاف، ومنع كل أشكال المجون والخمور في كل أرض الوقف، وفتح قلعة مراد وجميع الأحراش والمرافق لتكون مزارًا تاريخيًا مفتوحًا للجميع.

وأضاف البيان من ضمن المطالبات أيضاً: (إعادة تهيئة مسجد القلعة للصلاة فيه، وكشف حقيقة التنقيبات في البركة التحتا، وانتفاع أهل القرية من عين المياه التي هي بالأصل حق لهم، ومحاسبة كل المتورطين في الإساءة للوقف واستغلاله في نشر الفساد).

تداعيات التجاوزات

كما دعت مؤسسات وفعاليات بلدة أرطاس إلى حضور اجتماع عام لمناقشة تداعيات التجاوزات في قلعة برك سليمان وما قبلها وما بعدها.

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وبحسب البيان، (سيتخلل الاجتماع توضيح آخر التطورات الميدانية، والعمل معًا للضغط على الجهات الرسمية والخاصة لإيجاد حل عادل يليق بمكانة وتاريخ هذه البلدة التاريخية).

من جانبه قرر محافظ بيت لحم كامل حميد تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب المحافظ “حول وجود مخالفات لشروط العقد بين وزارة الأوقاف وشركة برك سليمان على أرض بركة سليمان او وجود أي مخالفات أخرى”.

وفي ديسمبر العام الماضي، فجر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق حفلة صاخبة داخل مسجد ومقام النبي موسى، الذي يقع بين القدس وأريحا في الضفة الغربية، موجة غضب واسعة في فلسطين.

وظهر بالفيديو حينها، شباناً يتراقصون ويشربون الخمر داخل المقام، قبل أن يأتي شبان القدس الغاضبون ويقومون بفض الحفل وإجبار الفتيات والشبان الذين يحتفلون على مغادرة المكان.

وظهر الشبان المقدسيون وهم يصرخون في المحتفلين داخل مسجد النبي موسى ويقولون: “برا أخرجوا برا”، وآخر يقول إن من دخلوا المقام وأقاموا الحفل أبلغوهم بأنهم حصلوا على تصريح من وزارة السياحة.

– مرحبا مرحبا

* برا برااااا

– لا تزعل حبيب ألبي لا لا

* براااا ، انتي اول وحدة

– انا اول وحدة ، ليش ؟

😂😂 pic.twitter.com/2Y7Am8NZml — مش هيك (@meshhek) December 27, 2020

تحقيق عاجل

وقرر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمّد إشتيّة آنذاك تشكيل لجنة تحقيق في إقامة الحفل الغنائي على أن تبدأ لجنة التحقيق أعمالها مباشرة.

و دعا اشتية إلى عدم كيل أي اتهامات لأي جهة في حادثة مقام النبي موسى حتى صدور نتائج التحقيق.

كما علّق محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية على ما حدث بمنشور عبر “فيسبوك” قال فيه: “أشعر بتقزز وغضب تجاه ما حدث في مسجد النبي موسى شرقي القدس، ولا أعرف حتى اللحظة من المسؤول عن هذا الإثم، لكن أياً كان هذا المسؤول فيجب أن ينال جزاءً رادعاً يتناسب مع فظاعة ما حدث، لأن المسجد بيت الله، وحرمته من حرمة الدين”.

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