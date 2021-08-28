AlexaMetrics فيديو يرصد إطلاق الصواريخ صوب القاعدة الأمريكية على الحدود الكويتية (شاهد) | وطن يغرد خارج السرب
الجيش الكويتي ينفي تجاوز صواريخ عراقية اجواء الكويت

فيديو يرصد إطلاق الصواريخ صوب القاعدة الأمريكية على الحدود الكويتية (شاهد)

في كتب وطن

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، ما تم تداوله بشأن عبور ثلاثة صواريخ أجواء الكويت باتجاه محيط قاعدة أمريكية على الحدود الكويتية العراقية.

جاء ذلك في بيان رسمي نشرته قيادة الجيش الكويتي على صفحتها عبر تويتر وفق ما رصدت “وطن”، مؤكدة  أن الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد اي حوادث.

ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش، في بيانها، إلى تحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار والتي تسبب زعزعة أمن واستقرار البلد”، بحسب تعبير البيان.

هل عبرت الصواريخ الأجواء الكويتية

وفي وقت سابق ذكرت مصادر أن قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود العراقية الكويتية تعرضت لقصف صاروخي في حادث لم يسفر عن سقوط إصابات.

وأفادت حسابات كويتية أن القوة الضاربة تحركت احتياطياً إلى الحدود الشمالية تحسباً لاي طارئ عقب حادثة الصواريخ.

تضامن مع الكويت بعد الصواريخ العابرة

وعلق السياسي الكويتي والوزير السابق أنس خالد الصالح على حادثة الصواريخ متمنياً السلامة بالكويت.

وقال الصالح في تغريدة رصدتها “وطن”، ” باذن الله الحدود الكويتية آمنة بفضل يقظة رجال الكويت من منتسبي الجيش والشرطة وتحت قيادة سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما”.

وتفاعل السعودي عبدالعزيز الخميس مع الحادثة التي شدت أعصاب الجميع الليلة الماضية وقال :” نحن الكويت. والكويت وأمنها أمننا بقوة الله وجهودنا جميعا..حماها الله من غدر الأعداء”.

وتداول ناشطون فيديو قالوا انه للصواريخ التي أطلقت نحو القاعدة الأمريكية على الحدود العراقية الكويتية. ولكن لم يتسن لـ”وطن” التأكد من صحة الفيديو

ايدي كوهين يحذر من عمل إرهابي 

وكان الباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين، أثار موجة جدل واسعة بتغريدة مريبة له حذر فيها من عمل إرهابي في الكويت، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وزعم “كوهين” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أن عمل إرهابي ربما ينفذ قريبا في الكويت، وسيكون في مكان تجاري عام.

وكتب الباحث الإسرائيلي ما نصه:” تحذير من هدهد سليمان إلى دولة الكويت، الحذر من احتمالية وقوع عمل إرهابي على أراضيكم. يكون في مكان تجاري عام، اللهم إني قد حذرت اللهم فاشهد.”

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وتسببت تغريدة إيدي كوهين الغامضة في موجة جدل واسعة، وكتبت ناشطة:” الكويت بها مركز تجاري واحد معروف ومشهور وهو الافنيوز ماعتقد اكو غيره”.

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