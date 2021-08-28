فيديو يرصد إطلاق الصواريخ صوب القاعدة الأمريكية على الحدود الكويتية (شاهد)

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، ما تم تداوله بشأن عبور ثلاثة صواريخ أجواء الكويت باتجاه محيط قاعدة أمريكية على الحدود الكويتية العراقية.

جاء ذلك في بيان رسمي نشرته قيادة الجيش الكويتي على صفحتها عبر تويتر وفق ما رصدت “وطن”، مؤكدة أن الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد اي حوادث.

تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش مايتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن 3 صواريخ تجاوزت أجواء الحدود الكويتية متجهه ومستهدفة محيط قاعدة امريكية وتؤكد رئاسة الأركان العامة للجيش أن الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد اي حوادث. pic.twitter.com/zWPpiRQNoZ — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) August 27, 2021

ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش، في بيانها، إلى تحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار والتي تسبب زعزعة أمن واستقرار البلد”، بحسب تعبير البيان.

كما تهيب رئاسة الأركان العامة للجيش بتحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار والتي تسبب زعزعة أمن واستقرار البلد. — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) August 27, 2021

هل عبرت الصواريخ الأجواء الكويتية

وفي وقت سابق ذكرت مصادر أن قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود العراقية الكويتية تعرضت لقصف صاروخي في حادث لم يسفر عن سقوط إصابات.

وأفادت حسابات كويتية أن القوة الضاربة تحركت احتياطياً إلى الحدود الشمالية تحسباً لاي طارئ عقب حادثة الصواريخ.

القوة الكويتية الضاربة تتحرك احتياطياً إلى الحدود الشمالية تحسباً لأي طارئ pic.twitter.com/SbJ3shJumH — شبكة الكويت (@NetworkKw) August 27, 2021

تضامن مع الكويت بعد الصواريخ العابرة

وعلق السياسي الكويتي والوزير السابق أنس خالد الصالح على حادثة الصواريخ متمنياً السلامة بالكويت.

وقال الصالح في تغريدة رصدتها “وطن”، ” باذن الله الحدود الكويتية آمنة بفضل يقظة رجال الكويت من منتسبي الجيش والشرطة وتحت قيادة سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما”.

باذن الله الحدود الكويتية آمنة بفضل يقظة رجال الكويت من منتسبي الجيش والشرطة وتحت قيادة سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما — أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) August 27, 2021

وتفاعل السعودي عبدالعزيز الخميس مع الحادثة التي شدت أعصاب الجميع الليلة الماضية وقال :” نحن الكويت. والكويت وأمنها أمننا بقوة الله وجهودنا جميعا..حماها الله من غدر الأعداء”.

نحن الكويت.

والكويت وأمنها أمننا بقوة الله وجهودنا جميعا..حماها الله من غدر الأعداء. — عبد العزيز الخميس (@alkhames) August 27, 2021

وتداول ناشطون فيديو قالوا انه للصواريخ التي أطلقت نحو القاعدة الأمريكية على الحدود العراقية الكويتية. ولكن لم يتسن لـ”وطن” التأكد من صحة الفيديو

3 صواريخ اطلقت من العراق بتجاه الكويت ! pic.twitter.com/8Hof9FrOZe — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 27, 2021

ايدي كوهين يحذر من عمل إرهابي

وكان الباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين، أثار موجة جدل واسعة بتغريدة مريبة له حذر فيها من عمل إرهابي في الكويت، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وزعم “كوهين” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أن عمل إرهابي ربما ينفذ قريبا في الكويت، وسيكون في مكان تجاري عام.

تحذير من هدهد سليمان الى دولة الكويت، الحذر من احتمالية وقوع عمل ارهابي على اراضيكم يكون في مكان تجاري عام، اللهم اني قد حذرت اللهم فاشهد — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 25, 2021

وكتب الباحث الإسرائيلي ما نصه:” تحذير من هدهد سليمان إلى دولة الكويت، الحذر من احتمالية وقوع عمل إرهابي على أراضيكم. يكون في مكان تجاري عام، اللهم إني قد حذرت اللهم فاشهد.”

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وتسببت تغريدة إيدي كوهين الغامضة في موجة جدل واسعة، وكتبت ناشطة:” الكويت بها مركز تجاري واحد معروف ومشهور وهو الافنيوز ماعتقد اكو غيره”.

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