فوز العتيبي تنشر فيديو وهي “تطرد” زوجها لتمنعه من النوم الى جانبها في السرير!

أثارت السعودية ومشهورة مواقع التواصل فوز العتيبي، ضجة واسعة، بمقاطع مصوّرة جمعتها مع زوجها أحمد الموسى، في السرير .

وتظهر فوز العتيبي في الفيديوهات وهي تحاول دفع زوجها ليتركها وحدها في السرير، فيما ردّ هو متذمراً من تصويرها له وهو بجانبها بالقول: “الكاميرا داخلة معها وين ما راحت!”.

طلاق فوز العتيبي يثير الجدل

مؤخراً، انتشر خبر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية يفيد بطلاق الناشطة ومشهورة مواقع التواصل فوز العتـيبي، من زوجها أحمد الموسى ما تسبب في جدل واسع، الأمر الذي دفع فوز العتيبي للخروج عن صمتها وكشف حقيقة هذه الشائعات المتداولة.

وفي هذا السياق عبرت فوز عن انزعاجها من هذا الخبر، حيث أبلغتها به متابعة عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“وقالت لها: ”فوز حبيبتي نازلة ستور سناب خبر طلاقك من زوجك“.

لترد العتيبي على الفور واصفة من يطلقون ويروجون تلك الشائعة بـ“الأغبياء“. وقالت: ”من يوم تزوجت والصحف والناس الغبية كل شوي تطلع إشاعات عن طلاقنا“.

وتابعت مشهورة مواقع التواصل السعودية في ردها: ”مدري ليش شادين حيلهم في التفاؤل السيىء.. المشكلة يدرون إن أحمد مات موت عشان يرتبط فيني بس يتأملون على الفاضي“.

يشار إلى أن العتيبي أعلنت زواجها من أحمد الموسى منذ عامين.وهي دائما ما تثير الجدل بالصور والمقاطع التي تنشرها مع زوجها .

اقرأ أيضاً: فوز العتيبي تثير غضباً بفيديو وهي تشرب الخمر مع زوجها في حوض الاستحمام!

وكانت شروط زواج العتيبي، في وثيقة عقد قرانها، قد تضمنت تعويضًا بنصف مليون ريال في حال الطلاق من جانب زوجها دون رغبتها.

هذا الى جانب الحصول على خادمة، وعدم الزواج بأخرى، حيث أثارت تلك الشروط عند علم الجمهور بها في وقت سابق عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك