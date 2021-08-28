شيماء سيف تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات وتشكر محمد بن راشد (شاهد)

أعلنت الفنانة شيماء سيف حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شيماء سيف تحصل على الإقامة الذهبية

وشكرت شيماء سيف حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحها الإقامة الذهبية في الإمارات.

كما شكرت شيماء سيف حكومة أبوظبي وهيئة الثقافة والفنون على دعمها الدائم للفنانين والمبدعين في العالم العربي. حسبما قالت في حسابها الرسمي بانستغرام

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وتواصل الإمارات منح العديد من المشاهير والشخصيات العامة العربية وغير العربية، “الإقامة الذهبية”، من بينهم فنانين وشخصيات إعلامية ورياضيين.

ما هي الإقامة الذهبية في الإمارات؟

وفقا للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، فإن برنامج الإقامة الذهبية هو نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

ويتيح النظام للمقيمين والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل البلاد

وذلك بخلاف القواعد المتعارف عليها، والتي تقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.

ومن أبرز مشاهير العالم الذي حصلوا على الإقامة الذهبية في الإمارات: كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، ونوفاك ديكوفيتش (لاعب تنس)، واللاعب الفرنسي بول بوغبا، الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس، لويس فيغو (لاعب كرة قدم معتزل)، الممثل شاروخان، وغيرهم.

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أما مشاهير العرب: الفنان المصري محمد رمضان، خالد سليم (مطرب)، الفنانة لطيفة، المطرب وليد توفيق، الاعلامية وفاء الكيلاني و زوجها تيم حسن، الفنان راغب علامة، الفنانة نجوى كرم، نقيب المهن الموسيقية في مصر هاني شاكر، نيللي كريم، ياسر العظمة، بوسي شلبي، إيناس الدغيدي، نادين نجيم، أنابيلا هلال، عمرو دياب، بسام كوسا، مروان خوري، نبيلة عبيد، نانسي عجرم، عابد فهد، جومانة مراد، وغيرهم.

الفئات المؤهلة للحصول على هذه الإقامة الممتدة هي: