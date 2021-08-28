أصالة تثير الجدل بتصرفها على المسرح في السعودية! (شاهد)

أثارت الفنانة السورية أصالة نصري، جدلاً واسعاً بتصرفها على المسرح في أحدث حفلاتها بمدينة جدة بالسعودية، الأسبوع الماضي.

(شو بدكن بطولي؟)

حيث تداولت حسابات فنية، مقطعاً للنجمة السورية وهي تقول لجمهورها: (صرلي مدّة آخدة هالقرار ومتردّدة فيه. انتو شو بدكن بطولي؟ الحلو صوتي، صح أو لا؟…شو رأيكن إذا قررت اشلح الصندل علشان أعرف أروح وأجي).

لتقوم بعدها الفنانة السورية بخلع حذائها على المسرح وسط ضحك هستيري من الحضور الذي تفاعل معها بالتصفيق أيضاً.

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وأثار تصرف أصالة جدلاً بين المتابعين، ما بين من رأى ما فعلته عفوياً وطريفاً، وآخرون هاجموها ورأوا أنها تسيء لقيمتها الفنية.

أصالة تُحرج عايض يوسف

وفي نفس الحفل، أحرجت نصري المطرب السعودي عايض يوسف، أمام وسائل الإعلام قبل انطلاق حفلهما.

وأظهر فيديو لحظة وقوف عايض ليلتقط الصور مع أصالة، التي فاجأته بالقول: (قرب لو سمحت لا تعذبني).

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وبدا يوسف في غاية الإحراج ولم يرد إلا بتوزيع الابتسامات، خاصة أن أصالة سحبته حتى وقف بجانبها للتصوير.

وأشادت الفنانة السورية بصوت عايض قائلة: (كلك بتجنن وصوتك رائع، ضليت أسمعك 4 أيام لأتعرف عليك، حبيت صوتك كتير، طار عقلي من هالجمال، عن جد صوتك فيه فرح كتير كبير).

وأقيم حفل أصالة نصري وعايض يوسف على مسرح الظهران اكسبو ضمن حفلات (صيف الشرقية).

وكانت نصري قد فاجأت قبل أسابيع جمهورها بلوك جديد نفذته بشعرها، ونشرت صور لها قبل حفلها في أبوظبي مع حسين الجسمي، وصدم اللوك الجديد متابعيها حيث كانت أقرب للرجال بهذه القصة.

وظهرت أصالة وقد حلقت شعرها وقامت بعمل قصة أقرب لقصات الرجال، وكنت ترتدي فستانا أبيضا مكشوف من عند الصدر.

وقامت الفنانة السورية بقص شعرها وصبغه باللون الذهبى الداكن، مرتدية فستانا أبيض، وصحبتها بتعليق: “لقطات قبل حفل أبو ظبى”.

وأحيت الفنانة حفلها حينها في أبوظبي ضمن حفلات عيد الأضحى في الإمارات.

وطرحت النجمة السورية مؤخرا، أغنيتها الوطنية الجديدة “بنحبك” التى أهدتها إلى أهل مصر المحروسة، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات عبد الله حسن، ألحان أحمد سعد، توزيع عمرو صلاح.

طلاق أصالة نصري

وفي سياق آخر، أكدت وسائل إعلام مصرية نبأ طلاق أصالة من النائب في البرلمان المصري، أحمد عبدالمجيد.

وذكرت صحيفة (صدى البلد) المصرية عن مصادر خاصة حينها، أن الفنانة السورية وأحمد عبدالمجيد قررا الإنفصال رسميا منذ 3 أسابيع، بعد أقل من 3 أشهر على زواجهما.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي اتفقا على الطلاق بهدوء وفي سرية تامة خاصة أنه تجمعهما صداقة طيبة .

وكانت صحيفة (القاهرة 24) قد أعلنت في إبريل الماضي، انفرادها بخبر زواج أصالة نصري، من النائب أحمد عبدالمجيد، وسط تكتم شديد.

توجيهات عليا منعت إعلان زواج أصالة

ونقلت الصحيفة حينها عن مصادر لم تسمها، أن أصالة تزوجت من النائب أحمد عبدالمجيد الممثل. عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، وقررا الإعلان عن ذلك خلال حفل يقام بأحد فنادق الإسكندرية غداً الجمعة. ولكن تم تأجيلها بسبب توجيهات العليا.

وفسر المصدر تأخر خبر إعلان زواج النجمة السورية والنائب أحمد عبدالمجيد، بسبب أخذ الأخير موافقة من الحزب. لأنه شخصية سياسية حساسة وأيضًا هي فنانة ليست مصرية.

من جهته، نفى أحمد عبدالمجيد خبر زواجه من أصالة، مؤكداً أنه يعرفها جيداً، لكنه يرفض الخوض في طبيعة. علاقتهما كونها شخصية بحسب تصريحه لوسائل إعلامية.

أصالة ترفض التعليق

كما رفضت الفنانة الرد على حقيقة زواجها، سواء بالنفي أو الإيجاب، معتبرةً إياه شأن خاص.

ونشرت طليقة المخرج طارق العريان، صورة لابنتها شام الذهبي، عبر حسابها الموثق على تطبيق (انستجرام)، وعلقت: (لأنّي مابخبّي. عنكم معلومة وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجودة، وبناء عليه اليوم خطبة بنتي شام. على شب خلوق ومهذّب وأهمّ شي بيخاف من الله).

ولمحت أصالة إلى انشغالها بأمور أخرى عن الزواج، وقالت: (هالفرح شاغلني بالإضافة لمسؤوليّاتي تجاه ولادي. وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب).

ونفت نصري زواجها بطريقة غير مباشرة حين أضافت: (لمًا يكون فيه شي جديد أنا رح خبّركم عنّه، أدعوا لأحمد. وشام يعيشوا حياة طيبه نقيّه خاليه منّ كلّ أنواع الألمّ .. وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرّه حلوه نظيفه).

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