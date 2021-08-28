دنيا بطمة تصدم الجمهور بفيديو قبل وبعد وضع المكياج (شاهد)

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، مقطع فيديو، عبر حسابها في انستغرام، وهي تُقدّم لجمهورها من المتابِعات طريقتها في وضع الميك آب.

وتعرّضت الفنانة لانتقادات من بعض المتابعين، إذ عبر البعض عن صدمتهم من شكلها قبل وبعد وضع الميك آب، إضافةً إلى تغيّر ملامح وجهها بفعل عمليات التجميل .

ودائماً ما تتعرض دنيا بطمة لانتقادات من متابعيها، بسبب اطلالاتها الجريئة، وما غيّرته عمليات التجميل في مظهرها الخارجي وشكل وجهها.

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وكان آخر إطلالات دنيا بطمة بقميص قصير مفتوح باللون البينك، وتعمدت إظهار مفاتنها بشكل فاضح.

وتعرضت دُنيا بطمة لهجوم متابعيها بعد نشرها الصور، مشيرين إلى أنه لا هدف من نشر هذه الصور الفاضحة سوى إثارة الجدل وزيادة متابعيها بأسلوب رخيص.

دنيا بطمة تهنئ ملك المغرب محمد السادس بعيد ميلاده

وهنّأت الفنانة المغربية دُنيا بطمة ملك المغرب العاهل محمد السادس، بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف يوم 21 آب/اغسطس.

ونشرت دُنيا بطمة، صورة الملك محمد السادس على حسابها في انستغرام، وعلّقت بالقول: “كل عام وانت بالف خير …والله يطول فعمر ملكنا الغالي”.

كما نشرت دُنيا بطمة صورة العلم المغربي وأرفقتها بهاشتاغ (#الله_الوطن_الملك)، تزامناً وتصريحات الملك محمد السادس، التي قال فيها إنّ “المغرب مستهدف ويتعرض لعدوان مقصود”.

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