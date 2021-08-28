أخيرا حل لغز مقتل حسناء بغداد نورزان الشمري والتفاصيل تصدم العراقيين

بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها نبأ مقتل الفتاة العراقية نورزان الشمري التي تلقب بـ”حسناء بغداد”، تمكنت السلطات العراقية أخيرا من حل لغز مقتلها وتمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على قاتل نورزان.

وفي هذا السياق نقلت “السومرية نيوز” عن مصدر أمني مطلع أن قوات من مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من القبض على قاتل الفتاة نورزان الشمري.

مبيناً أن القاتل هو شقيق المجنى عليها، حيث نفذ الجريمة بالتعاون مع إثنين من أولاد عمها.

نورزان الشمري " فتاه عراقية ذات العمر الـ٢٠ اتعرضت للتحرش واعتداء جىْسي و القتل ايضا من ٣ مجرمين في بغداد العراق وال ٣ هذولا الى الان احرار و محد مسكهم وكانت ايضا نورزان نزلت برضو في حسابها الشخصية ان هي خايفة من أنها تتعرض للتحرش والاعتداء من قبل هذولا المجرمين "#نورزان_الشمري pic.twitter.com/2yxiOHeHsL — ♀Ｎｏｒｓｅｎ🎸 (@eauh347) August 28, 2021

مقتل نورزان الشمري يثير ضجة واسعة

ولفت المصدر الأمني أيضا إلى أن القاتل وبحسب اعترافاته الأولية فان الجريمة ارتكبت بدافع “غسل عار”.

امرأة أخرى تفقد حياتها بسبب العنف 💔

قُتلت الشابة #نورزان_الشمري، يتيمة الوالدين، طعنًا أثناء عودتها من العمل. وفقًا لأقاربها، صرحت الشمري بتعرضها للعنف الأسري مرارًا من قبل أسرة عمها. في 2020، سُجلت 15 ألف حالة عنف أسري ضد النساء في #العراق#حق_نورزان#نورزان_ضحية_التحرش pic.twitter.com/7ff9PS5ZD4 — ﮼شمسة،الشريف 🇦🇪❤️🇸🇦❤️🇰🇼 (@shamsa) August 28, 2021

وأكد أن “القوات الأمنية رصدت تحركات المشاركين بالجريمة، وجار العمل على اعتقالهم”.

ويوم الخميس الماضي، أصدرت وزارة الداخلية العراقية، توضيحا حول ملابسات الجريمة حيث أشارت فى بيان إلى انها قامت “بتشكيل فريق عمل من الخبراء والمحققين للتوصل الى منفذي تلك الجريمة، موضحة ان الجريمة نفذت من قبل ٣ اشخاص بآلة حادة سكين”.

حسناء بغداد نورزان الشمرى

وأضافت أنه “كمعلومة أولية لا يوجد أي اعتداء جنسي على الفتاة كون الجريمة نفذت فى الشارع وبانتظار تقرير الطب الشرعى “.

نورزان للعلم نورزان لم تتعرض لتحرش جنسي والي قتلوها اولاد عمه واخوه!! تخيل وسبب مشاكل عائلية واخوه هو الي طعنها وساعده 2من ابناء عمه تم القاء القبض عليهم البارحة !؟ مشاكل عائليه تقتل اختك ياكلب؟!الله يرحمك اذهبي عند لله افضل،💔

#نورزان_الشمري — Has (@Has92278182) August 28, 2021

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق حزنا وأسفا على مقتل الشابة نورزان الشمري البالغة 20 عاما في منطقة الجادرية، وسط العاصمة بغداد، والذي أثار موجات واسعة من السخط والغضب في الشارع العراقي، لهول الجريمة التي تعرضت لها الشمري.

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ويشار إلى أن نورزان الشمري كانت تعمل في محل للمعجنات.

لَمْ تُقتل #نورزان_الشمري مِن غرباء متوحشين، بل مِن أخيها علي، مِن عائلتها الَّتي سبق وَعنفتها، وَأرغمتها عَلَىٰ الزواج وَهي طفلة (زواج القاصرات). نورزان امرأة بدويّة، وَالبدويّة لا تُقتل إِلَّا مِن أقربائها. — عالِمة غَيْر مُعَلَّمة. (@_Enlil1) August 28, 2021

وتعيد هذه الجريمة المروعة التي هزت بغداد، طرح قضية تصاعد العنف ضد المرأة في العراق، وارتفاع معدلات الجريمة المتصلة بالعنف الأسري وبقضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي.

فيديو يظهر لحظة مقتل حسناء بغداد “نورزان الشمري”

هذا وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة ارتكاب الجريمة.

⭕️ لحظة اغتـ.ـال #نورزان_الشمري

اللي صادمني تم قتـ.ـلها في الشارع العام وروحها تطلع ولا انهزت شعرة من الناس الضمير وووين #حق_نورزان_ضحية_التحرش pic.twitter.com/XsPI4TOgZe — بـنـت الـعـراق 🇮🇶 (@bnt1_alraq1) August 26, 2021

وفي مقطع مصور لم يتسن التأكد صحته، قال أحد أبناء خالتها إن نورزان أرسلت له تفاصيل تهديد عمها لها، طالبا من الجهات المعنية الاستعانة بهذه الشهادة أثناء التحقيقات.

ووفقا لحديث أقاربها، فقد تعرضت الفتاة (20 عاما) لعنف أسري، حيث أجبرت الشابة التي كانت تعمل بمحل لعمل المعجنات، على الزواج للمرة الأولى عندما بلغت 13 عاما.

وبعد طلاقها أُجبرت على الزواج مرة ثانية من شخص غير متزن اعتاد على ضربها، وفي المرة الثالثة أجبرها عمها على الزواج من ابنه بعد تطليقها.

#نورزان_الشمري

فتاة بعمر الورد من مواليد 2001 يتيمة الاب . تعمل في معمل صنع الكيك لكي تعيل نفسها ووالدتها . تنتهي حياتها بعد ما اعتدوا عليها 3 اشخاص واغتصبوها ومن ثم طعنوها بسكاكين

اي جريمة هذه ؟؟ بأي ذنب قتلت ! لترقد روحكِ الطاهرة بامان وسلام 🙏🏻#نورزان_ضحية_التحرش pic.twitter.com/oJF4TZ3IaE — mustafa.shamma. (@mustafashamma4) August 26, 2021

لكنها “تلقت تهديدات عدة بسبب عدم موافقتها على الزواج من ابن عمها”، بحسب حديث ابن خالتها.

وبعد الفيديو الذي لاقى انتشارا واسعا، قال أقارب نورزان الذين يقيمون خارج العراق، في مقطع مصور آخر، نشرته شبكة رودداو، إنهم تلقوا تهديدات من أعمام الفتاة.

وعبر عراقيون عن صدمتهم بخبر مقتل الفتاة التي انتشرت صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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