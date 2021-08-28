تفاصيل صفقات الزمالك المتوقعة خلال الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحيفة مصرية مقربة من نادي الزمالك المصري، بأن اللجنة المكلفة بإدارة الفريق البيضاوي تستعد للتعاقد مع عدد من اللاعبين خلال موسم الانتقالات الصيفية “الميركاتو الصيفي”.

صفقات الزمالك المرتقبة

وتسعى إدارة الزمالك المصري إلى التعاقد مع المهاجم النيجيري جونيور أجاي 25 عامًا، لاعب فريق الأهلي السابق بعد فسخ الأخير عقده مؤخرًا بالتراضي، بعد قيام إدارة الزمالك من فتح محادثات مع وكيل أعمال اللاعب.

وقد رفض النيجيري أجاي الدخول في صفقات تبادلية مع فريقه السابق الأهلي المصري، وانتظار عرض مميز من أجل الرحيل عن صفوف فريق المارد الأحمر خلال موسم الانتقالات الصيفية.

التعاقد مع إبراهيم عادل

وأفادت تقارير مصرية، أن الزمالك يقوم بالعمل على صفقة أخرى بالتعاقد مع نجم فريق بيراميدز المصري إبراهيم عادل في ظل عدم النجاح في محاولات التعاقد مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة المصري، ونجاح غريمه التقليدي فريق الأهلي من التعاقد معه.

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وأضحت تلك التقارير، بأن هناك مفاوضات بين فريق الزمالك المصري في التعاقد مع اللاعب أحمد عاطف نجم فريق وادي دجلة وسط توقع الكثير من المتابعين في قدومه إلى القلعة البيضاء، وسط الرغبة من الأخير في الانتقال إلى نادي الزمالك المصري.

التونسي بقير وصفقات الزمالك

ويكثف فريق الزمالك حامل لقب الدوري المصري، من مفاوضاته مع اللاعب التونسي سعد بقير 26 عامًا الذي يلعب في صفوف فريق أبها السعودي ضمن صفقات الزمالك خلال موسم الانتقالات الصيفية، مع رغبة اللاعب في الانضمام إلى الفريق البيضاوي المصري وفق تقارير صحفية مصرية.

بينما توصلت إدارة الزمالك إلى اتفاق مع نجم فريق المصري البورسعيدي عمر كمال عبد الواحد 27 عامًا، لانضمامه إلى صفوف الفريق البيضاوي خلال موسم الانتقالات الصيفية “الميركاتو الصيفي” لتعزيز هجوم فريقه من أجل المنافسة في الدوري المصري المقبل ودوري أبطال أفريقيا.

بيان من مجلس إدارة نادي الزمالك يهنئ جماهير النادي العريضة وكل منتميه بالفوز بالدوري الممتاز لهذا الموسم ⚪🔴#CHAMP13NS | ⁦#Zamalek⁩ | ⁦#MostTitledIn20C⁩ | ⁧#الزمالك pic.twitter.com/bQASb4iTM9 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 27, 2021

ويقترب فريق الزمالك من التعاقد مع لاعب الجناح الأيمن في صفوف فريق المصري البورسعيدي كريم العراقي خلال موسم الانتقالات الصيفية، بجانب التونسي المثلوثي وحازم إمام الذي من المتوقع أن يغادرا القلعة البيضاء مع نهاية الموسم الجاري.

ونجح فريق الزمالك المصري في التتويج بلقب الدوري المصري للمرة ال13 خلال مسيرته التاريخية وبعد غياب لمدة 6 سنوات، بعد الانفراد بصدارة قائمة جدول الترتيب برصيد 82 نقطة بفارق 6 نقاط مع غريمه التقليدي فريق الأهلي الذي يحتل الوصافة برصيد 76 نقطة خلال منافسات الموسم المنصرم.

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